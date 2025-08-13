Conform raportului publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, perioada de monitorizare a început pe 2 iunie 2025 și se va derula până la finalul sezonului cald. Până la data de 7 august 2025, au fost înregistrate îmbolnăviri în București, Dolj, Vrancea și Sălaj.

Pacienți infectați cu West Nile

Profilul pacienților arată că infecția a afectat un minor cu vârsta între 10 și 19 ani, două persoane din categoria 60-69 de ani și o persoană cu vârsta de peste 80 de ani. Trei dintre bolnavi sunt bărbați.

Experții atrag atenția că virusul West Nile este transmis prin înțepătura țânțarilor infectați și poate provoca afecțiuni neurologice grave. Pentru reducerea riscului de infectare, autoritățile recomandă purtarea de haine cu mâneci și pantaloni lungi, utilizarea de substanțe repelente, montarea plaselor de protecție la ferestre, eliminarea bălților și a apei stătute din gospodărie, precum și menținerea curățeniei în jurul locuinței.