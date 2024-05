Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe financiare, iar numărul 2 din Banca Națională a României a fost tranșant:

„Cei care acum solicită noi facilități fiscale, salarii, știind bine că anul viitor va urma o corecție, la ce se așteaptă. Cei care solicită că e an electoral că nu tot ei vor plăti cu atât mai mult anul viitor? Că la anul nota de plată va fi achitată de alții? Aceasta e întrebarea mea. Acere acum scutiri, măriri, când toată lumea știe foarte bine că la anul va veni nota de plată. Să adâncești acum dezechilibrele mi se pare o speranță deșartă că va fi altcineva care va plăti și tu vei scăpa de nota de plată. veni altcineva să plătească și că tu vei scăpa de nota de plată”, a spus Valentin Lazea.

În cadrul conferinței, economistul șef al BNR a mai prezentat date importante privind inflația din țara noastră.

„Cum ar performa România în termeni macroeconomici dacă ar intra mâine în OCDE, cum ar fi față de aceste 38 de țări. La inflație, dacă am intra luna aceasta, am fi pe locul patru din coadă. Mai mare inflație decât noi au la nivel lunii trecute au Turcia 68% Columbia 7,4% și, surprinzător, Islanda 6,8% deci am fi a 4-a țară din coadă. Ceea ce nu este foarte rău.

La deficit bugetar, prognoza The Economist arată că un singur stat va avea în acest an un deficit de peste 6% și acestea sunt SUA. România ar fi mână în mână cu SUA pe ultimul loc în cadrul OECD, cu deficitul bugetar de acest an, mai rău decât Turcia care avea un deficit de 4,6% din PIB. Mai rău decât Columbia deficit -5,1%, mai rău decât Mexic deficit -4,7%.

La creșterea PIB am stat bine, în sensul că cu circa 2,5 % am fi în grupul fruntaș. Numai Turcia, cu o creștere de 4% ar fi în mod clar de-asupra noastră. Deci am avea trei bile negre și una albă”, a mais spus Valentin Lazea.

