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Social· 2 min citire
Nu se mai vând case din cauza hackerilor. Gheorghe Piperea: „Pur și simplu circuitul juridic civil este blocat”
Publicat18 iul. 2026, 20:32
Actualizat18 iul. 2026, 20:33
SursăRealitatea PLUS
Tranzacțiile imobiliare din România sunt suspendate de mai multe zile. Platforma este în continuare blocată și nu se pot face tranzacții după atacul hackerilor. În acest context, europarlamentarul Gheorghe Piperea a scos în evidență faptul că România este țara cu cele mai simple de spart site-uri guvernamentale. Totul din cauza faptului că acestea au fost făcute de băieții deștepți din Statul Paralel.
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