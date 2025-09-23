„Numeroși TikTokeri care postează sub hashtagul #Rapture sunt convinși că septembrie 2025 e „finalul de sezon” al umanității și așteaptă cu emoție sfârșitul lumii. „RaptureTok” este o zonă din TikTok unde oamenii așteaptă cu nerăbdare Răpirea — credința conform căreia creștinii devotați, vii sau morți, vor fi ridicați la cer alături de Iisus Hristos”, notează publicația Forbes.

Renunțări șocante în viața reală

Unii dintre adepții fenomenului nu se limitează la postări și reacții online. Jurnaliștii au observat că există persoane care și-au vândut mașinile sau chiar și-au dat demisia, convinse că zilele omenirii sunt numărate.

"Fenomenul a atras atenția și dincolo de TikTok, unde publicul urmărește „RaptureTok” ca pe un reality show. Multe dintre clipuri sunt surprinzător de practice, arătând credincioși care se asigură că dispariția lor anticipată nu va lăsa dezordine în urmă. Necredincioșii, bineînțeles, sunt așteptați să rămână pe Pământ, așa că dacă marți nu observi nimic neobișnuit, e posibil să faci parte din planul divin”, mai arată Forbes.

Datele fatidice: 23 și 24 septembrie

Numeroase persoane cred că zilele de 23 sau 24 septembrie ar putea fi ultimele pentru omenire. Pastorul Joshua Mhlakela a afirmat că a avut o viziune în care Iisus se întoarce pe Pământ chiar de Rosh Hashanah, sărbătoarea Anului Nou evreiesc.

sorry haven’t been around here much. i’ve been distracted by rapturetok pic.twitter.com/hQrVAOqfQA — SLUG (@generalslug) September 20, 2025

„Răpirea este aproape, fie că ești pregătit sau nu”, a transmis acesta.

Răspândirea pe rețele și susținerea unor lideri religioși

„Fenomenul „RaptureTok” a explodat în ultimele săptămâni după ce lideri religioși au început să răspândească ideea că Răpirea va începe pe 23 septembrie, marcând A Doua Venire a lui Isus și Ziua Judecății pentru necredincioși”, scrie și DailyMail.

Credința în Răpire este legată de convingerea că Iisus va coborî din Cer și îi va ridica pe credincioși „ca să-L întâlnească în văzduh”, în timp ce pe Pământ se va dezlănțui judecata divină.

Entuziasm, nu panică

„Totuși, pe RaptureTok nu e vorba de panică, ci de entuziasm — clipurile arată credincioși bucuroși, care speculează despre ultimele ore și chiar fac glume”, notează Forbes.

Un scenariu repetat de-a lungul istoriei

Predicțiile legate de sfârșitul lumii nu sunt noi. Încă din Antichitate au existat anunțuri cu privire la date precise ale Apocalipsei, de fiecare dată aducând teamă și neliniște. Una dintre cele mai îndepărtate date a fost calculată de Isaac Newton, care a estimat că omenirea se va confrunta cu finalul în 2026.

