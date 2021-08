Vehiculele confiscate pot fi cumpărate fie prin licitație, fie prin sistemul de vânzare directă, scrie wall-street.ro.

Ce mașini pot fi cumpărate de la ANAF la licitație:

- Autoturism Peugeot 807, an de fabricație 2003, motor de 2 litri diesel 106 CP, prețul de pornire al licitației este de 1331 lei, exclusiv TVA. Licitația are loc pe 1 septembrie în orașul Constanța.

- Autoturism Chevrolet Kalos, an de fabricație 2005, motor de 1,4 litri benzină 95 CP, prețul de pornire al licitației este de 7390 lei, exclusiv TVA. Licitația are loc pe 1 septembrie în orașul Constanța.

Ce mașini pot fi cumpărate de la ANAF prin vânzare directă:

- Mercedes-Benz Sprinter, an de fabricație 2000, motor de 2,7 litri diesel. Vânzare directă la un preț de 3.500 lei, exclusiv TVA, începând cu 26 august în localitatea Arad.



- Dacia Logan, an de fabricație 2006, motor de 1,4 litri benzină. Vânzare directă la un preț de 8.700 lei, exclusiv TVA, începând cu 26 august în localitatea Baia Mare.



- Mercedes-Benz Sprinter, an de fabricație 2001, motor de 2,2 litri diesel. Vânzare directă la un preț de 7.700 lei, exclusiv TVA, începând cu 26 august în localitatea Cluj.