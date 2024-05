În discuția înregistrată dintre Tocaci și Hideg, cel din urmă se plânge că a fost falimentat de o serie de personaje cheie, care vizau afacerile cu măști în pandemie.

HIDEG: Da\" cu cine să vorbesc?

TOCACI: Nu mai... Băi, băi nene! Eu când mergeam la masă, la mese când stăteai cu aia, Bahmuțeanca, cu toți ăia...

HIDEG: Bă, da lasă-mă, n-am mai vorbit...

TOCACI: Băi, lasă! Mă, da până atunci nu ai vorbit? Nu ai...

HIDEG: Îți aduci aminte prostii...

TOCACI: Da mă, îmi aduc, pentru că ăsta este felul tău de a fi.

HIDEG: „Nu te duce la masă, nu fă scandal cu mine.”

TOCACI: Deci te-am rugat frumos!

HIDEG: Nu-i spune! Nu spun la nimeni că ești nenorocit, că ai credite, că n-ai bani, că n-ai fonduri europene, că ți s-a închis tot, că nu pot participa la proiecte acum de cercetare. Eu stau cu clădirea de 10 milioane de euro, stau și mă uit la ea, băga-mi-aș (....) lor!

Mă doare-n (....) că nu mai pot de jegoși! Ce mi-au făcut ticăloșii ăștia de la EPPO!



TOCACI: De ce sunt ticăloși ăștia de la EPPO?

HIDEG: De ce nu închizi mă toate ușile astea?

TOCACI: Da, de ce, când a venit Ponta, a venit Ponta. Stai să-ți explic. N-a venit Ponta. Cum îl cheamă pe ăla de la...Arad, de la (…)mea. Cum îl cheamă? Că-mi scapă acuma. A venit Ponta cu aia, cu nu știu ce, și i-am rugat frumos. Dă-ne bă...dă-ne nouă (....) măștile! Și tu? Că te credeai că ai ajuns la Erdogan că ești șmecher, că ești...ca alții...zici bă, mă (....) pe voi! Dați-vă-n (...) mea, nu știu ce! Și oamenii... „aaa, da?” Și atunci au făcut. Și tu, și tu...dacă intra cineva pe domeniul tău sau așa, făceai același lucru! Identic făceai!

HIDEG: Păi stai! Ei vindeau măști? Înaintea mea?

TOCACI: Nu, mă! Dar asta ți-au făcut ei ție.

HIDEG Băi, Ponta vindea măști?

TOCACI: Nu vindea măști.

HIDEG: Știi ce îmi vindea mie la Neagu, consultanță!

TOCACI: Da mă, lasă, mă!

HIDEG: Păi s-a trezit mă dintr-odată că vinde măști la Neagu?

TOCACI: Băi, eu ți-am spus: ai făcut-o, n-ai avut...

HIDEG: S-a băgat cineva, ei s-au băgat peste mine.

TOCACI: Păi da, s-au băgat că asta e...

HIDEG: Aveam prevedere? Păi așa făceam înainte...

TOCACI: De când e făcută lumea...

HIDEG: Băi, tu ce-mi reproșezi? Că trebuia să-i dau lumea și să intru în pușcărie pentru el, nu?

TOCACI: Nu. Gata.

HIDEG: Dar dacă mă dădeam la o parte de pe locul 1, nebunule...și îi lăsam locul 2, adică pe Neagu să câștige măștile și lua marfă de la mine...eu tot trebuia să i-o dau! Ce făceam eu acum? Eram în pușcărie direct? M-a luat DNA că am vrăjit, am păcălit 1.600.000 care era diferența dintre mine și Neagu? Ce zici mă de asta?

TOCACI: Păi vezi, spune-i lui Neagu, plătești și suma aia la stat.



HIDEG: Păi iată mă, ia spune profesorilor tăi, la ăștia ai tăi. BEEP Poate nu mă ascultă pe mine și pe handicapatul ăsta.

TOCACI: Da ce treabă au ei?

HIDEG: Păi dacă ei mi-au făcut treaba asta...

TOCACI: Mulți au făcut treaba asta. Când ai făcut...

HIDEG: Mi-a făcut Ponta chestia asta?

TOCACI: Bun. Și de ce nu te-ai dus acolo?

Deci cât timp a durat?

HIDEG: Trei ani de zile mi-au mermelit dosarul ăsta.

TOCACI: Ți-au mermelit dosarul.

HIDEG: Și auzi, ce (...) mea, ăsta trăia liniștit. A stat și el 20 de ani fără probleme.

Ce vrem să facem? E o firmă ok, e o firmă bună, curată, dă-l în (...) mea, hai să-l în (...).

TOCACI: Tu ai gândit în felul următor...(neinteligibil)

HIDEG: Tu știi câte exemple ca mine am văzut în ultimele luni?

TOCACI: Da, da. Sunt o grămadă.

HIDEG: Și câte exemple am văzut eu? Oameni nenorociți pe vrăjeli de astea, de Kovesi.

TOCACI: Da, da.

PONTA: NU ÎL CUNOSC PE HIDEG, NU AM AVUT NICIO RELAȚIE CU EL

Într-un răspuns adresat Realitatea Plus, Victor Ponta a oferit o serie de explicații.



"Nu îl cunosc personal si nu am avut niciodată nicio relație cu dl. Hideg (care apare la dvs la emisiune)! În perioada pandemiei nu aveam firma si nu desfășuram niciun fel de activități private deoarece eram deputat. După anul 2021, când am înființat firma mea de consultanță, nu am avut niciodată vreun contract cu vreo companie din domeniul medical. Sper ca veți verifica declarația mea si o veți publica în măsura in care exista cineva care susține ceva diferit legat de mine! Vă mulțumesc



Dar pe dl. Tarau il cunoasteti? Dar pe Mihaela Neagu?

O cunosc pe doamna Alexandrescu si pe toți invitații dvs! Si nu cred ca e ceva rău în asta! Pe dl. Hideg chiar nu am avut ocazia să îl întâlnesc sau să vorbim vreodată. Credeam ca asta vă interesa și am răspuns! O zi buna," a răspuns Victor Ponta solicitării jurnaliștilor Realitatea Plus de a lămuri comentariile făcute la adresa sa în timpul discuției dintre Cătălin Hideg și Dan Tocaci.