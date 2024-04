În prima parte a interviului, afaceristul relatează că s-a betonat cu înregistrări, și poate și cu alte probe, de teamă că va fi păcălit. Când suspiciunile sale s-au adeverit și a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, Hideg a decis să se răzbune pe cei doi, dezvăluind faptele în fața procurorilor.

Marti, omul de afaceri Catalin Hideg a fost la DNA la audieri intr-un dosar in care a depus o plangere si un denunt impotriva celor doi fosti generali de la varful SRI, dar si a avocatului Doru Trăilă, precum si a lui Dan Tocaci, șoferul fostului patron al Romprest, Florian Walter.

Redăm o înregistrare bombă dintre omul de afaceri Cătălin Hideg și Dan Tocaci:

TOCACI: Ce faci?

HIDEG: Ce să fac, grasule? Uite prin casă, mi-e cam rău, ma doare..

TOCACI: Ce ai pățit?

HIDEG: Capul. Nu știu ce am, o stare așa, o migrenă, ți-am zis că nu știu ce..

TOCACI: Am înțeles.

HIDEG: Azi am venit de la escrocul ăla, am stat un pic, am băut un ceai și m-am culcat înapoi.

TOCACI: Mamă, mamă! Am înțeles.

HIDEG: Și am dormit până la 5.

TOCACI: Eu sunt ocupat cu Ros, a trebuit să o operez pe Ros, avea niște din astea..

HIDEG: Cine?

TOCACI: Ros. Cățelul meu. Nu ți-am zis că am cățel?

HIDEG: Nu mi-ai zis, nu.

TOCACI: Ți-am arătat, dar erai ocupat cu altele. Am un cățel, cavalier king spanish, e sufletul meu.

HIDEG: Avocații lui pește n-au văzut *** că s-a afișat că pe 23.05 am apelul.

TOCACI: Aha. Și?

HIDEG: Mi-a zis cineva, că ei..ei nici nu se uită.

TOCACI: Păi și nu le-ai zis și lor că am apelul pe..

HIDEG: Acum 5-10 minute înainte să suni tu mi l-au trimis și mie. I-am întrebat azi: mai aveți vreo veste? Nu răspunde nimeni, nu vorbește nimeni cu mine. Au așa o vrăjeală. Trimite domnul Trăilă pe copilul ăla care, e un copil bun dar îți dai seama..e asistentul lui, nu e..dai atâția bani să-ți trimiți asistentul să ****

TOCACI: Cred că dacă ziceai din prima toată suma era altceva, dar probabil ăsta este comportamentul. M-ai înțeles? Ei nu..dar în sfârșit. Stai să vorbesc și cu Mitică să vad ce face că era plecat să văd cum se simte.

HIDEG: Dacă le dădeam în loc de 100.000 să le fi dat 200, crezi că era altfel comportamentul? Zici tu?

TOCACI: Da, da, da.

HIDEG: Acum eu trebuia să le mai dau 200.000 după ce am intrat în aia.

TOCACI: Da, dădeai 200, după aia 200, după era altul comportamentul. Atunci dădeai cu pumnul în masă.

HIDEG: Mai dădeam 200 la final când se termina. Plus **** ăla de TVA, nu am știut de el.

TOCACI: Da.

HIDEG: Cum să dau cu pumnul în masă, poți să-ți permiți să faci așa ceva, mă Dane, cu ăștia?

TOCACI: Unii își permit. Unii care au bani își permit. Plătesc imediat. Unii care își permit..

HIDEG: Și ce dacă..Cu ce pot să-i ameninț sau să-i șantajez, dacă le dădeai banii și nu făceau nimic din ce au promis?

TOCACI: Nu știu. Ieșeai, după aia..Se poate, nu mai țin minte, se poate face și asta.

HIDEG: Unde să ieși? În decor, unde?

TOCACI: Le rezolvau, vedeai tu, constatai. Dacă se întâmpla îi spuneai: uite mă, ți-am dat rost, îmi ridici aia să pot să plec. Poc, se ridica aia să poți să pleci. Ai înțeles?

HIDEG: Păi și nu le-am dat, mă, jumătate la timp, atunci, cum a fost înțelegerea? De ce n-am putea acum?

TOCACI: Nu știu să-ți dau un răspuns.

HIDEG: Cine, mă, poate să șantajeze pe Dumbravă și pe domnu general Coldea...

TOCACI: Nimeni.

HIDEG: **** Spătaru. Știi ce mi-a zis ăsta, Trăilă? Zice: Domne\", fii atent. Este supărat rău, șeful mare pe tine. Că l-a făcut fraier, auzi. Bă, ești un fraier, nu trebuia să..probabil de asta este atitudinea asta..i-a zis: dacă eram în locul tău, nu eram atât de fraier ca tine să-l las pe ăla să plătească. Zic ia **** nu știu cine a zis că nu a zis ca m-a înjurat, dar a zis că era foarte nervos pe mine că nu am plătit avansul de 200.000.

TOCACI: Mda.

HIDEG: Și era foarte șocat că nu te-am lăsat să pleci că **** chiar puteau să o rezolve ei, în capul lor, să pleci când nu mai veneai, că nu te mai întorceai, cred că mi-a zis de 5 ori chestia asta. Dar zice: vezi că șeful mare mi-a zis că, indiferent de variantă, aveam noi metode specifice și pârghii să te aducem înapoi, că nu cred că era cazul să faci pe grozavul cu noi. Și eu am zis: cine a zis că o să plece, sunteți nebuni la cap?

TOCACI: Înseamnă că ei cred că ești interesat, probabil și-au făcut un scenariu, trebuie să vorbesc eu undeva să vedem. Dar în sfârșit..

HIDEG: Nu știu cum să mai procedez, soluție n-am, variantă n-am, îi văd și supărați și nervoși pe mine. Am spus și atunci: bă frate, nu vreau să mă fac de **** mai bine ne oprim aici, asta e, v-ați luat 100.000 degeaba **** mă duc și îmi văd de treaba mea, nu are rost să continui..

TOCACI: Ia lasă treaba asta, că voiam să-ți zic altceva. Ce am vorbit noi atunci, îl sun pe Mihai Rotaru să încerc cu treaba cealaltă?

HIDEG: Da, mă. Aia e altă situație, sunt stresat că nu știu ce să fac. Aia cu Rotaru, cu ăia ce am vorbit pot să-i întreb dacă vor să investească în chestia asta. Oricum, sunt într-o situație mai mult decât penibilă, arabii ăia nu mai zic nimic, iar au dispărut de o săptămână, nu mai știu ce să cred, mă doare capul.

HIDEG: Și asta cu ăsta mi s-a părut...

TOCACI: Eu ți-am zis că oamenii ăia așa gândesc.

HIDEG: M-a șocat că zice: nu ți-am promis că îți dăm drumul să pleci. Nu am vorbit de la început cu prietenii dumneavoastră? Am avut două discuții: una să plec și una să pot să recuperez prejudiciul și să plătesc onorariul avocatului. Deci serios?

TOCACI: Mda..

HIDEG: Tu așa ai înțeles că nu am discutat despre plecare?

TOCACI: Ba da, am discutat, de 3 ori ai zis problema asta.

HIDEG: Am zis că nu rezolvă? Nu mai înțeleg. Trăilă tot îmi zicea că nu e adevărat, nu mi-a promis nimeni așa ceva. Zic: cum, mă, dacă despre asta am vorbit tot timpul? Despre ce vorbeam atunci?

TOCACI: Pentru că nu aveam cum să-ți dau banii. De aia nu aveam cum să vorbesc. Nu aveam cum să-ți dau banii, banii mei sunt blocați.

HIDEG: Exact.

TOCACI: Eu ca să vin cu ei în plasă nu mi-i primește.

HIDEG: Nu am vorbit așa de 100 de ori? Ți-am zis că îți aduc numerar, ți-i dau cash. A zis că nu, nu pot primi numerar. Și acum, cum trebuie să plătesc?

TOCACI: Găsește tu soluții.

HIDEG: Eu nu am good standing la băncile din România, toate băncile mi-au închis conturile, tot de ei sunt puse pe o listă de ****

TOCACI: Mda. Corect.

HIDEG: Nu m-a pus bunica acolo cu bifă roșie, black list ce sunt eu acum.

TOCACI: No, vezi.

HIDEG: Nu mai știu cum să scot cămașa, frățioare.

TOCACI: Mă mai gândesc și eu.

HIDEG: Foarte nasol, să știi.

TOCACI: Mda.

HIDEG: Tu ziceai că reușești să vorbești cu ăsta..

TOCACI: Cu cine?

HIDEG: Cu generalul ăsta.

TOCACI: Eu am tot cerut să vorbesc cu el, tu nu vezi că nu a vrut? Ce vrei să-i fac?

HIDEG: Nu reușește să se vadă cu tine..

TOCACI: Nu.

HIDEG: Nu vrea sau nu ai, nu are cum?

TOCACI: Frate, hai că trebuie să merg să o iau pe Ros de la doctor, am operat-o și te sun când ajung acasă.

HIDEG: Poate reușești să-mi faci o discuție și dacă vorbești cu Dumbravă să-i zici că-i doresc sănătate.

TOCACI: Da, da. Sigur. Te pup, pa!