Realitatea a difuzat informații incendiare despre cazul afaceristului Cătălin Hideg, căruia influentul cuplu care a condus cândva SRI i-a promit problemele pe care le avea în justiție, contra unor sume cu multe zerouri, în euro.

În prima parte a interviului, afaceristul relatează că s-a betonat cu înregistrări, și poate și cu alte probe, de teamă că va fi păcălit. Când suspiciunile sale s-au adeverit și a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, Hideg a decis să se răzbune pe cei doi, dezvăluind faptele în fața procurorilor.

PRIMA PARTE A INTERVIULUI ACORDAT DE CĂTĂLIN HIDEG: LA ÎNCEPUT N-AM CREZUT CĂ ȘI SE POATE INVENTA UN DOSAR CARE-ȚI DISTRUGE VIAȚA

Anca Alexandrescu: De câți ani sunteți cu acest proces pe rol?



Cătălin Hideg: De 2 ani. Aprilie 2022…

Anca Alexandrescu:: V-a afectat activitatea?

Cătălin HIdeg: Nu că ne-a afectat, ne-a închis-o!



A.A.: Nu puteți plătiți ce vi se cere pentru că v-a fost oprită activitatea, ca urmare a faptului că aveți control judiciar? Aveați oferte, mi-ați spus dar nu mai puteți să faceți…

C.H.: Și din România si din afara.

A.A: Dar nu mai puteți pentru că exista acest dosar penal.

C.H.: Da, pentru că, spre surprinderea echipei mele, am fost surprins că în februarie n-am putut să participăm, cu toate că aveam 16 proiecte noi care se derulează pe 2 ani de aici înainte, n-am participat pentru că firma avea dosar penal.



A.A.: Aveți sentimentul că cineva vrea să pună mâna pe afacerea dvs?

C.H.: 100%

A.A.: Cine?

C.H.: Nu-mi dau seama, dar e clar că in 2 ani cât am stat in România în control judiciar si am văzut foarte multe persoane care îmi spuneau diverse povești legate de multe scenarii pe care si ei le-au pățit, în sensul că…



A.A: Vă suna cunoscut, că treceți prin aceleași experiente?

C.H.: Da, si când auzeam ce au pățit alții, multe probleme ale oamenilor de afaceri, spuneau care a fost mecanismul, e un examen-scoală cum fac asta. Inventează un dosar penal si îți distrug viata. Mi-au făcut imaginea in presa harcea-parcea. Pentru că am adus în exclusivitate, am fost singura persoană care a reușit să încheie un contract cu statul turc si guvernul Erdogan pentru a aduce 2 milioane de măști.

A.A.: Mai aveți o problema si cu măștile?

C.H.: În martie am fost in Turcia si după două săptămâni am reușit să inchei contractul.





PARTEA A DOUA A INTERVIULUI: MI-AU CERUT ȘI TVA LA SUMA CERUTĂ PENTRU A MĂ SCĂPA DE DOSAR

A.A.; De ce v-au cerut 600 de mii de euro Dumbravă si Coldea?

C.H.Ș Plus TVA...

A.A.: Cum adică? V-au zis că vor banii în cont.

C.H: Și atunci, pe acte, am aflat că la suma asta se pune si TVA, erau 720 de mii. Trebuia să le dau ca să mă scape de acest dosar.

A.A.: Cum? Să intervină la judecători? Sau așa lasă să se înțeleagă?

C.H.: Din moment ce “optimizarea” (obținerea unei sentințe favorabile – N.R.) pe care mi-o ofereau era .... nu știu ce înseamnă, intrebați-i pe dânșii. Nu am intrat în date tehnice, au spus că optimizează dosarul ca să ajungem la...

PARTEA A TREIA A INTERVIULUI: LE-AM ZIS PRIETENILOR CĂ O SĂ AM SOARTA HEXIPHARMA

C.H.: Am peste 100 de prieteni cu firme închise pentru ca străinii care vin in România sunt primiți cu covor rosu… Le-am zis că eu o sa am aceeași soarta cu Hexi Pharma. Multi spuneau – ești nebun! I-au inventat ca a pus apa in dezinfectanți, nu a fost așa. Nu era niciun dezinfectant stricat. La DNA este o doamna care cheamă clienții si ii întreabă daca marfa mea e de calitate, daca sunt produse neconforme … asta înseamnă o intimidare a clienților. Ca sa nu cumpere marfa de la un român? De ce suntem arătați cu degetul?

PARTEA A PATRA A INTERVIULUI: AM ÎNCREDERE CĂ DNA ÎȘI VA FACE TREABA

C.H.: Aveam alți avocați, mi-au spus că de acum încolo lucrez doar cu Trăila. (...) Ca știe el ce face, cum face, cu prietenii lui.

A.A.: Grup mafiot? V-au amenințat?



C.H.: Mai sunt surprize de văzut, chiar șocante. (...) Erau șantajați și în pușcărie să nu vorbească, au pârghii, să te pună in camera cu infractori la intimidare. Să aibă teroare in camera. Au stat si 12 16 in camera. Am prieteni în pușcărie au venit aproape nebuni.

A.A.: Un jurnalist a relatat că ați fi fost chiar amenințat cu moartea.

C.H.: Nu, e exagerare, nu s-a intâmplat așa ceva, e drept că mi s-a spus că o să-mi explodeze o bombă in fata. Vreau să delimitez, aceste persoane de SRI. Nu au legături cu SRI, ei sunt niște pensionari. Nu am vrut sa se creeze idea ca atacam instituția. Vreau sa întăresc faptul ca vreau sa se delimiteze SRI. Au lucrat aici, dar au făcut-o de rușine. Se știa de mult, dar justiția e numai pentru unii.



A.A.: Vă simțiți în siguranță?

C.H.: Da, am încredere in DNA. O să-și facă treaba. 3 audieri pana acum. Sunt la dispoziția lor, cred ca sunt dovezi ca să arate cum acești oameni s-au comportau cu mine. Nu sunt singurul, nu e prima data când fac așa ceva. E prima data când n-au primit bani. Am multi oameni care au pățit același lucru.

