După ce au ieșit din activitate, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au fi organizat, cu ajutorul asociaților lor, un grup infracțional pentru coruperea magistraților, reiese din interceptări. Printre aceștia se numără și renumitul avocat Doru Trăilă.

Discuție Cătălin Hideg și Doru Trăilă

"Da, dar ce trebuia să se bage în discuția asta cu... Bine, probabil că nu e... ăla, Diacomatu ăla a venit cu scandal la masă.

Da, da. Nu seamănă ce scrie în presă cu ce s-a întâmplat în realitate. În realitate, Diacomatu a vărsat din greșeală paharul de vin, domnul general i-a reproșat, ăla a crezut că-l înjură și atunci a venit paza, l-a luat pe Diacomatu și i-a anulat lui Alexandreasca dreptul de intrare."

Din discutii reiese că omul de afaceri Cătălin Hideg ar fi fost șantajat. Acestuia i s-au construit acuzații și dosare pentru a-l obliga să-și vândă firma francezilor de la Biomerieux din Franța:

"Dar ce cred că a vrut să facă Trăilă ăsta cu ei? A fost așa: bă, ăsta trebuie să ne dea 200 de mii la camera preliminară până la fund. Ia, mă, banii. Nu i-am dat decât 100 de mii că nu am mai avut pentru că îmi murea firma, am băgat banii în firmă cât am mai putut ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă și pe ăsta să mă dea afară."

Cătălin Hideg a fost abordat de către un apropiat al lui Coldea, numit Neidoni, care a aflat de cazul lui de la un personaj din Romprest, numit Tocaci, și de la prietenul acestuia, Cezar Marin. Împreună cu Coldea și Dumbrava, i-au cerut lui Hideg 600.000 euro pentru a "rezolva" acuzațiile din dosarul EPPO. Hideg a primit 4 ani cu executare și a decis să depună o plângere la DNA. El a început să-și dea seama că avocatul Doru Trăilă face parte din schema de escrocherie a lui Coldea și Dumbravă.

Totodată, Hideg ar fi cerut să poată pleca din România în Dubai pentru a putea aduce mai mulți bani pentru Dumitru Dumbravă, dar a vrut să vadă și ce influență au Coldea, Dumbravă și Trailă asupra judecătorului. Dumbravă s-ar fi întâlnit cu omul de afaceri Hideg, i-ar fi cerut mai mulți bani, i-ar fi explicat relația cu judecătorul și ar fi promis soluții în instanțele românești. Tot Dumbravă i-ar fi explicat omului de afaceri cum, după alegeri, vor interveni pentru el și vor face trafic de influență la diverse autorități ale statului.

Discuție Dumitru Dumbravă - Cătălin Hideg

"Oare ce am putea să facem să aranjăm acuma perioada asta, e sfârșit de epocă. Se vor schimba multe în administrație, 2-3 luni de zile o să mai se ducă la bani, după ce se stabilizează lucrurile în administrație și după știi cu cine vorbești, ministru, secretar de stat. E altă treabă."

"Îți spun că situația se poate schimba la Curtea de Apel, dar... eu sunt într-o situație nasoală față de avocat.

Putem să mergem jos ... dar trebuie să se întâmple ceva din momentul ăsta. Oricum, de la 10 ani așa cât visa madam, s-a dus către... Adică el putea să dea 2 ani și 3 luni pe fiecare faptă."