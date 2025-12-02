„Gândurile mele se îndreaptă către toate persoanele afectate de inundațiile devastatoare din India, Indonezia, Malaezia, Sri Lanka, Thailanda și Vietnam.

Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și urez putere echipelor de salvare, sperând că eforturile lor vor salva cât mai multe vieți.”, a scris șeful statului pe pagina sa de socializare.

My thoughts go to all the people affected by the devastating floods in India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.

I extend my deepest condolences to the families of the victims and wish strength to the rescue teams, hoping their efforts will save as many lives… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) December 2, 2025

Criza apei care lovește peste 100.000 de români

În timp ce gândurile președintelui României se îndreaptă către cei din Asia, în Prahova și Dâmbovița, peste 100.000 de români se confruntă de câteva zile cu o situație dificilă: lipsa apei în sistem centralizat. Apa acumulată în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată, ceea ce a determinat oprirea furnizării. Pentru locuitorii din cele două județe, problema este una continuă și resimțită direct, însă nu a fost menționată public de președinte, deși acesta a participat luni, pe 1 Decembrie, la manifestări cu public și conferințe de presă în care nu a atins subiectul.

Impactul asupra sistemului energetic

Blocajul de la barajul Paltinu afectează și producția energetică a României. Centrala OMV de la Brazi, responsabilă pentru 10% din energia electrică produsă în țară, a fost oprită. În timp ce autoritățile locale din Prahova susțin că oprirea apei ar fi fost decisă de Apele Române, reluarea furnizării apei este estimată pentru cel mai devreme 8 decembrie.

Situația din Sri Lanka și bilanțul actualizat

Inundațiile și alunecările de teren care au lovit Sri Lanka săptămâna trecută au provocat cel puțin 410 decese și au afectat aproape 1,5 milioane de persoane, conform noului bilanț publicat marți de Agenția pentru gestionarea dezastrelor (DMC), citat de AFP. De asemenea, 336 de persoane sunt date dispărute. Evenimentele reprezintă cea mai gravă catastrofă naturală din Sri Lanka după tsunamiul din 2004.

Contextul meteorologic din Asia de Sud

Ploile torențiale generate de muson, amplificate de două cicloane tropicale, au adus cantități uriașe de apă în Sri Lanka și regiuni din Sumatra, sudul Thailandei și nordul Malaeziei. Potrivit unei alte știri AFP, și Filipine, Vietnam, Myanmar, precum și zone din Cambodgia și Laos au înregistrat precipitații excepționale pentru luna noiembrie, conform datelor NOAA, care nu mai consemnaseră astfel de valori din 2012.

Niveluri record de precipitații

Aproape întreg teritoriul Sri Lankăi a fost acoperit de ploi record, conform analizei realizate de AFP pe baza datelor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA. Aceste cantități de apă acumulate au contribuit la extinderea dezastrului și la dificultatea operațiunilor de intervenție.

