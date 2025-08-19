Șeful statului s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute, într-o mini-vacanță prezidențială, arătându-se hotărât să profite de timpul liber.

Vineri, 15 august, Nicușor Dan și familia sa au început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă. Mai apoi, au mers la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde președintele și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.

Dar adevărata surpriză a venit ziua următoare, când a răspuns prezent la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești.

Președintele a purtat un costum bleumarin, ”uniforma” lui de zi cu zi, și niște pantofi care văzuseră deja multe evenimente. Mirabela Grădinaru a ales o rochie albastră elegantă, dar atenția s-a păstrat asupra președintelui.