Nicușor Dan și-a rupt pingelele la o nuntă în Tâncăbești VIDEO

Nicușor Dan nici nu mai știe de când n-a mai îmbrăcat un costum de președinte. Foto/Inquam
Președinții care contează au stat la masa tratativelor de pace cu Donald Trump la Casa Albă, alții fac și ei ce pot, că doar sunt în concediu. Fix asta a făcut și alesul unora, Nicușor Dan: s-a relaxat! Și-a rupt pingelele la o nuntă la Tâncăbești.  

Șeful statului s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute, într-o mini-vacanță prezidențială, arătându-se hotărât să profite de timpul liber.

Vineri, 15 august, Nicușor Dan și familia sa au început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă. Mai apoi, au mers la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, unde președintele și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.

Dar adevărata surpriză a venit ziua următoare, când a răspuns prezent la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești.

Președintele a purtat un costum bleumarin, ”uniforma” lui de zi cu zi, și niște pantofi care văzuseră deja multe evenimente. Mirabela Grădinaru a ales o rochie albastră elegantă, dar atenția s-a păstrat asupra președintelui.
 
Și asta pentru că Nicușor Dan a intrat în atmosfera festivă fără să-i pese de privirile insistente. A dansat dezinvolt cu fiul său de 3 ani, Antim, iar, la un moment dat, li s-a alăturat și prima doamnă. Cei trei au improvizat chiar o horă în familie, spre deliciul invitaților. Și nu pe vreo melodie tradițională, cum v-ați fi așteptat, ci pe un hit al anilor 2000, Banco, al trupei franco-braziliene Kaoma.
