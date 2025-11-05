„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! Astăzi am pierdut o figură legendară, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Președintele Dan a amintit și momentele de glorie din cariera lui Ienei, printre care câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București și calificarea României la Campionatul Mondial din 1990, după o pauză de două decenii.

„Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respect față de valorile sportului. Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut”, a mai transmis Nicușor Dan.