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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, întrebat despre porecla „PeSeDan”. Cum a răspuns președintele

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 19:16
Actualizat16 iul. 2026, 19:18

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă susținută la Muzeul Național de Istorie al României despre porecla „PeSeDan”, folosită de unii dintre susținătorii săi în contextul dezbaterilor politice din ultimele luni.

Șeful statului a evitat un răspuns direct la întrebarea dacă poate fi considerat apropiat de PSD și a explicat că deciziile pe care le ia sunt motivate de ceea ce consideră a fi interesul României.

Întrebarea i-a fost adresată în timpul dialogului cu presa de la Palatul Cotroceni.

Întrebarea adresată președintelui

Un reporter il-a întrebat pe Nicușor Dan:

„Susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PeSeDan. Aș vrea să răspundeți. Sunteți pesedist?”

Răspunsul lui Nicușor Dan

Președintele nu a răspuns cu un simplu „da” sau „nu”, ci a explicat că își bazează deciziile pe mandatul pe care l-a primit și pe ceea ce consideră benefic pentru țară.

„Răspunsul este: am un mandat și, în exercitarea acestui mandat, încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România. Uneori, cele mai bune decizii, când iei cele mai bune decizii în viața personală, în viața publică, în viața politică, nu trebuie să te uiți doar la pasul întâi. Se poate ca tentația pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul doi sau la pasul trei. Ăsta este răspunsul.”

Declarația a fost făcută în contextul întrebărilor privind relația președintelui cu PSD și deciziile luate în ultima perioadă pe scena politică.

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