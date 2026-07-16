Nicușor Dan, întrebat despre porecla „PeSeDan”. Cum a răspuns președintele

Publicat 16 iul. 2026, 19:16 Actualizat 16 iul. 2026, 19:18

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă susținută la Muzeul Național de Istorie al României despre porecla „PeSeDan”, folosită de unii dintre susținătorii săi în contextul dezbaterilor politice din ultimele luni.

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