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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, întrebat despre porecla „PeSeDan”. Cum a răspuns președintele
Nicușor Dan
Publicat16 iul. 2026, 19:16
Actualizat16 iul. 2026, 19:18
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă susținută la Muzeul Național de Istorie al României despre porecla „PeSeDan”, folosită de unii dintre susținătorii săi în contextul dezbaterilor politice din ultimele luni.
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