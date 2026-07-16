Grindeanu, despre culisele consultărilor: „Nicușor Dan l-a confruntat pe Bolojan și a plecat fără să salute”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a oferit detalii din spatele ușilor închise de la Palatul Cotroceni, în urma negocierilor pentru formarea noului Guvern.
După eșecul premierului desemnat Adrian Veștea de a coagula o majoritate parlamentară, discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și liderii politici au scos la iveală tensiuni și schimbări de poziție neașteptate.
Confruntarea cu Ilie Bolojan
Grindeanu a relatat la un post TV cum șeful statului a recurs la reascultarea înregistrărilor din timpul discuțiilor anterioare pentru a clarifica angajamentele partidelor. Un moment tensionat al întâlnirii l-a avut în centru pe Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan l-a întrebat direct de ce și-a modificat punctul de vedere peste noapte în privința susținerii noului Guvern. Conform lui Grindeanu, reacția lui Bolojan a fost inexistentă: „A tăcut”.
Social-democratul a subliniat că șeful statului nu a ridicat tonul și nu a fost nervos, ci doar a dorit să afle motivele pentru care unii lideri își schimbă opiniile de la o zi la alta.
Plecarea intempestivă a președintelui
Finalul consultărilor a fost însă marcat de o atitudine rece din partea președintelui. Întrebat dacă șeful statului a părăsit sala trântind ușa, liderul PSD a confirmat plecarea abruptă, deși a nuanțat gestul: „Asta da. A plecat fără să salute. Acum cu trântit ușa…”.
Strategia pentru o majoritate proeuropeană
Discuțiile finale s-au axat pe testarea flexibilității partidelor. Șeful statului a dorit să afle dacă formațiunile politice au renunțat la interdicțiile pe care și le-au impus reciproc, pentru a face loc unei majorități proeuropene solide.
„A vrut să afle dacă s-au făcut, s-au mai lăsat din îngrădirile pe care și le-au pus unii și alții în formarea unei majorități proeuropene”, a declarat Grindeanu.
Deși subiectul alegerilor anticipate a fost atins doar în mod „pasager”, miza imediată rămâne deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu a concluzionat că PSD, UDMR și grupul minorităților naționale vor face un efort comun, venind cu o nouă propunere capabilă să asigure, „cât de cât”, voturile necesare în Parlament.