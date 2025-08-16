”O să existe mâine, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a reprezentat deja România în acest format şi în videoconferinţa care a avut loc la Conferinţa de la Roma pentru reconstrucţia Ucrainei şi în formatul care a precedat discuţiile dintre Donald Trump şi Vladimir Putin şi echipele lor”, a precizat ministrul de Externe, într-o intervenție la TVR Info.

Poziția României în cadrul negocierilor

Oana Țoiu a subliniat că poziția României rămâne neschimbată: negocierile trebuie să îi aducă împreună, la aceeași masă, pe reprezentanții Federației Ruse și pe Volodimir Zelenski.

”Asta poate să fie atât pe teritoriul unei ţări care e dispusă să medieze, aşa cum s-a oferit şi Turcia să găzduiască, poate să fie şi pe terioriul altei ţări sau la Washington”, a menționat ministrul de Externe.

Accent pe regiunea Mării Negre

Șefa diplomației române a făcut referire și la interesul direct al țării noastre pentru securitatea Mării Negre:

”Discuţia de Marea Neagră şi aici împreună cu Turcia, cu Bulgaria, cu Ucraina, vrem să ne asigurăm că există un focus privind importanţa securităţii la Marea Neagră şi securitatea regiunii şi pentru a asigura fluxurile comerciale şi procesul viitor de reconstrucţie”, a menționat Oana Țoiu.

Unitate la nivel european

Oficialul a adăugat că România mizează pe o poziție comună a statelor membre ale Uniunii Europene: ”Din punctul de vedere al României, este foarte important ca în Uniunea Europeană, cel puţin 26 de state membre, dacă nu reuşim toate cele 27, să fim o voce unitară şi să avem o perspectivă comună în paşii viitori.

O perspectivă care se bazează şi pe Parteneriatul transatlantic şi este transmisă şi către preşedintele Donald Trump şi realizată şi în conversaţie şi dialog cu acesta, unde suntem reprezentaţi prin preşedinta Comisiei Europene şi în format NATO”, a completat ministrul.

Contextul reuniunii

Țările care sprijină Ucraina în conflictul cu Rusia, reunite în așa-numita „coaliție a voluntarilor”, vor organiza duminică o nouă videoconferință. Evenimentul are loc după summitul din Alaska dintre Vladimir Putin și Donald Trump și înaintea vizitei oficiale pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, potrivit agențiilor de presă străine, citate de Agerpres.

Aceasta va fi a doua întâlnire a săptămânii pentru „coaliția voluntarilor”, după cea de miercuri, iar potrivit președinției franceze, este programată pentru duminică, la ora 13:00 GMT. La reuniunea de miercuri, președintele Nicușor Dan a participat prin videoconferință.

