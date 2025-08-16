Summitul Trump–Putin, comentat de Nicușor Dan doar la televiziunea de casă: președintele, pesimist privind o încetare a focului

Nicușor Dan / Arhivă foto
Președintele României, Nicușor Dan, aflat în concediu la Sâmbăta de Sus, a susținut un interviu pentru o singură televiziune de știri, cea care de altfel l-a și susținut în campania electorală. Nicușor Dan s-a declarat pesimist în privința întâlnirii dintre Trump si Putin.

"E o intalnire foarte importanta pentru toata Europa. Cu cât ești mai la est, cu atât e mai importantă.

După cum ştiţi, a fost o discuţie a europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia, a participat. Foarte promiţător că la discuţia de alaltăieri a coaliţiei de voinţă a participat şi Vance al SUA.

Deci, lucrul bun este că Europa este aliniată cu SUA în demersul ăsta. Ăsta e un lucru bun. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, nu am văzut că şi-ar dori pace şi de asta... eu mi-aş dori ca imediat după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt oarecum pesimist", a declarat Nicușor Dan pentru un post TV. 