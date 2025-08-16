"E o intalnire foarte importanta pentru toata Europa. Cu cât ești mai la est, cu atât e mai importantă.

După cum ştiţi, a fost o discuţie a europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia, a participat. Foarte promiţător că la discuţia de alaltăieri a coaliţiei de voinţă a participat şi Vance al SUA.

Deci, lucrul bun este că Europa este aliniată cu SUA în demersul ăsta. Ăsta e un lucru bun. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, nu am văzut că şi-ar dori pace şi de asta... eu mi-aş dori ca imediat după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt oarecum pesimist", a declarat Nicușor Dan pentru un post TV.