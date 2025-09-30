Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că în dosarul anulării alegerilor prezidențiale din 2024 au apărut noi dovezi privind implicarea Rusiei în procesele electorale din România, inclusiv prin campanii de publicitate online finanțate din surse rusești. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după participarea la evenimentul „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Întrebat despre desecretizarea ședinței CSAT și publicarea documentelor care au stat la baza anulării alegerilor, Nicușor Dan a explicat că a analizat întreg dosarul și că, față de situația din noiembrie 2024, contextul s-a schimbat radical.

„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 avem mult mai multe elemente și de context și specifice. Sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România. (...) Mi-a plăcut foarte mult raportul procurorului general. Noi aveam pe componentă finanțare externă o probă – acel milion de euro de la Peșchir. Pe componenta de destabilizare aveam componenta pe gruparea Potra. Nu aveam până la raportul parchetului o dovadă că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Avem dovadă că au fost mai multe site-uri unde au fost folosite firme de publicitate din Rusia. Este un fapt dezvăluit de Parchetul General. Nu avem încă imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie, dar în câteva luni sperăm să prezentăm întregul tablou. Probabil ne mai trebuie câteva luni. Când voi avea imaginea completă voi ieși public.”, a spus Nicușor Dan.

„Războiul hibrid” al Rusiei, temă predilectă

Președintele a subliniat că aceste dovezi confirmă existența unui „război hibrid” dus de Rusia împotriva statelor europene, inclusiv România, cu scopul de a influența conducerea politică sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a destabiliza societatea.

El a anunțat că va prezenta aceste informații și la reuniunea de la Copenhaga, unde va discuta cu partenerii europeni.

Anterior conferinței pe securitate, președintele Nicușor Dan a participat la Timișoara Cities Summit, reuniune organizată de Dominic Fritz, în cadrul căreia participanții – primari și oficiali europeni – discută despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.