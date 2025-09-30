Șeful statului a spus că Administrația Prezidențială contribuie astfel „la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice”.

„La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”, a declarat președintele Nicușor Dan.

El susține că „nu e un gest politic”, ci „o chestiune de bun simț”

„Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a conchis președintele. Proiectul de rectificare bugetară a fost lansat în dezbatere publică luni și, potrivit proiecțiilor de la Ministerul Finanțelor, va aduce 3 miliarde de lei la buget în acest an. Tot luni, premierul a declarat la Digi24 rectificarea „va fi aprobată zilele următoare, miercuri sau joi”, și „asigură fluxurile de plăți pentru ca salariile și pensiile în România să fie achitate pânâ la sfârșitul anului”.