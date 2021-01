Nicușor Dan, după tragedia de la Matei Balș: „Avem obligația de a îmbunătăți condițiile de siguranță din spitalele bucureștene”

Nicușor Dan: „Transmit condoleanțe tuturor familiilor care i-au pierdut pe cei dragi în incendiul din această dimineață de la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Această tragedie trebuie să ne facă mai solidari și mai responsabili. Avem obligația de a îmbunătăți condițiile de siguranță din spitalele bucureștene, indiferent dacă ele aparțin Ministerului Sănătății, așa cum e cazul cu acest spital, sau Primăriei Capitalei.

Am discutat în această dimineață cu consilierii din majoritatea existentă în Consiliul General al Municipiului București și am hotărât împreună să alocăm bani, din bugetul acestui an, pentru un audit la instalațiile electrice din spitalele primăriei, precum și pentru remedierea problemelor, dacă acestea vor fi identificate. Reamintesc că, în luna noiembrie, după o tragedie similară petrecută la Piatra Neamț, a avut loc un control de urgență în spitalele din subordinea PMB, control care nu a relevat probleme în legătură cu siguranța la incendiu.”

Nicușor Dan a mai precizat că PMB va acorda sprijinul său pentru transferul pacienților cu coronavirus de la Institutul Balș în spitalele Primăriei Capitalei.

Nicușor Dan: „Municipalitatea e pregătită și în continuare să acorde sprijin pentru transferul pacienților COVID-19 de la „Matei Balș” către spitalele primăriei. Au fost transferați deja 6 pacienți și există, în acest moment, locuri suficiente în spitale – atât la Spitalul „Victor Babeș” (220 de paturi), cât și la Spitalul Colentina (160 de paturi). Facem tot ceea ce trebuie pentru ca pacienții COVID-19 să aibă parte de tratament în zilele următoare.

De asemenea, pentru a elimina orice speculație, am vorbit de dimineață cu responsabilii de la Termoenergetica, precum și cu responsabilii call-center-ului pentru reclamații din primărie și pot afirma că, în ultimele zile, inclusiv azi, nu au fost semnalate probleme cu furnizarea căldurii către Spitalul „Matei Balș”. Practic, Termoenergetica a furnizat agent termic la parametri optimi și nu a primit semnalări de la conducerea spitalului sau de la cetățeni, că ar fi probleme cu nivelul temperaturii furnizate.”