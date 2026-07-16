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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, despre numirea lui Veștea fără a se consulta cu liderii PNL: „Nu vreau să intru în detalii”

Nicușor Dan și Adrian Veștea

Nicușor Dan și Adrian Veștea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 19:08
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan a explicat că, atât în cazul nominalizării lui Eugen Tomac, cât și în cazul lui Adrian Veștea ca premier, decizia sa s-a bazat pe discuții preliminare cu liderii de partid, din care rezultase o „așteptare rezonabilă” că fiecare dintre cei doi va reuși să strângă o majoritate parlamentară. Șeful statului a refuzat să ofere detalii privind discuțiile cu liderii PNL privind nominalizarea lui Veștea.

Întrebat concret cu cine a discutat din partea PNL înainte de a-l propune pe Veștea, dacă a vorbit cu Ilie Bolojan, președintele PNL, sau cu ceilalți membrii din conducerea partidului, Nicușor Dan a evitat să dea detalii.

Cu toate acestea, șeful statului insistă însă că varianta Veștea ar fi fost una bună pentru România.

Nicușor Dan: A doua parte a răspunsului meu este că atât în momentul în care l-am propus pe domnul Tomac, cât și în momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam așteptarea rezonabilă rezultată din discuții cu lideri de partid că ei, fiecare dintre ei, va strânge o majoritate. Au existat schimbări de poziție între discuțiile inițiale și discuțiile de după nominalizare. Asta s-a întâmplat.

Reporter: Cu cine ați discutat din PNL atunci când l-ați propus pe domnul Veștea? Ați discutat cu domnul Bolojan, cu conducerea partidului Național Liberal?

Nicușor Dan: Nu vreau să intru în tipul acesta de detalii. Ce pot să vă spun este că în momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, care la fel cred că dacă am fi avut azi un guvern Veștea am fi fost într-o situație mai bună decât în cea în care suntem azi. În momentul în care l-am propus pe domnul Veștea, aveam o așteptare rezonabilă că domnia sa va strânge cele 233 de voturi.

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