Aflat la o reuniune pe teme economice, liderul de la Cotroceni a fost întrebat dacă, ţinând cont de situaţia bugetară, România îşi mai permite să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026.

„Evident, ne-ar plăcea ca salariile în România, salariul minim, să fie mari. Mai tot timpul însă este o chestiune de echilibru între ce poate să-şi permită economia şi de aia e nevoie de o discuţie între Executiv, patronate şi sindicate, pentru că mărirea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj. Atunci oamenii aceia vor prefera să rămână la locurile lor de muncă având salariul minim decât să se trezească şomeri. Cam asta e discuţia”, a afirmat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește faptul că România pierde două miliarde de lei dacă nu majorează salariul minim, din încasările care se luau din CAS şi contribuţia la sănătate, șeful statului a explicat că acest lucru poate dezechilibra „nişte ramuri economice” care să nu mai plătească alte taxe.

„Da, numai că asta poate să-ţi dezechilibreze nişte ramuri economice care să nu mai plătească alte tipuri de taxe. Deci de-aia este nevoie de un echilibru şi de un calcul înainte”, a mai spus Nicuşor Dan.

Cât despre concedierile numeroase care se fac în mediul privat şi cauzele acestui fenomen, liderul de la Cotroceni a spus că ”inevitabil” de la o „reconfigurare fiscală” se ajunge „la efecte economice” şi că la nivel personal este „dureros”, dar că, „din fericire”, există necesar de forţă de muncă pe piaţa muncii din România, iar această reconfigurare era „necesară”.

„Este evident că de la o reconfigurare fiscală se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală cu anumite nuanţe era inevitabilă. Din fericire, există necesar de forţă de muncă pe piaţa noastră a muncii. Vedeţi că suntem nevoiţi să aducem oameni din Asia pentru anumite zone, deci bineînţeles dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară”, a conchis președintele Nicuşor Dan.