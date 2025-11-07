Întrebat dacă scandalul șpăgii de la PNL Vaslui știrbește autoritatea Guvernului și a premierului, șeful statului a răspuns: ” Bun, o să, sunt convins că o să îmi puneți întrebarea asta săptămâna viitoare...Da, haideți ca să închidem acum și o să fie ultima întrebare.

Deci, este normal, este normală interacțiunea dintre oameni politici și oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacțiune? Ce se discută acolo, bineînțeles, că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depășită și eu nu am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit această limită de principialitate. Ăsta e raspunsul meu acum”.

Cât despre apariția numelui său în stenogramele din dosar, Nicușor Dan a subliniat că ”pe mine l-a Cotroceni m-a pus poporul român. O zi bună”.