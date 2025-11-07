Nicușor Dan se bâlbâie când e întrebat de scandalul șpăgii. ”Sunt normale discuțiile dintre afaceriști și politicieni”

Nicușor Dan se bâlbâie când este întrebat de dosarul șpăgarului de la PNL Vaslui. Acesta a transmis că este normală interacțiunea dintre oamenii politici și oamenii de afaceri. "Ce se discută nu trebuie să întreacă o limită de principialitate". De asemenea, președintele țării a transmis că nu l-a văzut pe Ilie Bolojan să fi depășit această limită. 

Întrebat dacă scandalul șpăgii de la PNL Vaslui știrbește autoritatea Guvernului și a premierului, șeful statului a răspuns: ” Bun, o să, sunt convins că o să îmi puneți întrebarea asta săptămâna viitoare...Da, haideți ca să închidem acum și o să fie ultima întrebare.

Deci, este normal, este normală interacțiunea dintre oameni politici și oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacțiune? Ce se discută acolo, bineînțeles, că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depășită și eu nu am văzut ca domnul Bolojan să fi depășit această limită de principialitate. Ăsta e raspunsul meu acum”. 

Cât despre apariția numelui său în stenogramele din dosar, Nicușor Dan a subliniat că ”pe mine l-a Cotroceni m-a pus poporul român. O zi bună”.