Nicușor Dan, criticat dur de un fost judecător CCR
Un fost judecător CCR îl taxează dur pe Nicușor Dan pentru că se implică în alegeri! Potrivit lui Augustin Zegrean, președintele României nu avea ce să caute lângă Cătălin Drulă la lansarea candidaturii rezistului pentru Primăria Capitalei. 

Mai mult decât atât, acesta a adăugat că un șef de stat trebuie să fie imparțial și echidistant. Asta pentru că legea fundamentală a României impune președintelui să evite orice asociere cu un partid politic, chiar și indirect, pentru a respecta principiul de imparțialitate. 

„Ar trebui să meargă la lansarea candidaturii fiecăruia atunci. Da, are dreptul la o opinie, dar trebuie să o manifeste atunci când votează. Are voie să pună votul acolo, la urne, cu o ștampilă”, a declarat Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale. 