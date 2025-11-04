Reacția lui Nicușor Dan, după moartea românului prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma: Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene

Reacția lui Nicușor Dan, după moartea românului la Roma
Reacția lui Nicușor Dan, după moartea românului la Roma

Președintel României, Nicușor Dan, a transmis, marți dimineață,  un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma şi subliniat că apreciază ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”.

”Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați.
 
Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu.
 
Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața.
 
Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. 