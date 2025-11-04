Informații de ultimă oră despre muncitorul prins sub dărâmături în Italia. Românul de 66 de ani a fost scos după 11 ore de echipele de salvare, însă, din nefericire, a murit la spital. Turnul medieval era în proces de renovare când a avut loc prăbușirea. Operațiunea de salvare a fost una extrem de dificilă, fiindcă riscurile ca acesta să dărâme cu totul sunt foarte mari.