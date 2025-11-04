”Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați.
Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu.
Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.