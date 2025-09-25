„Cred că sondajul ăsta este real. Adică nu e doar un sondaj. Sunt mai multe care spun cam același lucru. Deci cred că cifra asta este reală. Nu este o mare iubire față de AUR, așa interpretez eu, ci o dezamăgire, neîncredere față de partidele care au guvernat și guvernează în România”, a afirmat Nicușor Dan, la un post TV.

Șeful statului a declarat că oamenii nu trebuie criticați sau demonizați pentru opțiunea lor, deoarece realitatea din jur le oferă motive întemeiate să nu mai aibă încredere în vechile partide.

„Este neîncredere și căutarea unei alternative care e absolut legitimă pentru niște oameni care văd încă corupție, care văd instituții care nu lucrează pentru oameni, care nu văd încă o perspectivă economică. E sarcina noastră să găsim soluții la toate lucrurile astea și oamenii să simtă că lucrăm pentru ei”, a mai explicat șeful statului.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin într-un context politic tensionat, marcat de neînțelegeri în cadrul Coaliției și de lipsa unor semne clare că măsurile de austeritate deja impuse celor mai defavorizate categorii au avut efect.

Comentariile președintelui vin după ce două sondaje au arătat că AUR este cel mai popular partid din România, iar Călin Georgescu și George Simion, liderii care se bucură de cea mai mare încredere din partea românilor.

Călin Georgescu și George Simion, politicienii în care românii au cea mai mare încredere, Sondaj devastator pentru sistem, Bolojan este în cădere