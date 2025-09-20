Conform sondajului Avangarde, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar câștiga detașat. Iată clasamentul partidelor:
AUR: 41%
-
PSD: 19%
-
PNL: 13%
-
USR: 12%
UDMR: 6%
SURSA: sondaj Avangarde
CUM VĂD ROMÂNII PERFORMANȚA GUVERNULUI BOLOJAN
51% sunt mai degrabă dezamăgiți
23% nu aveau așteptări
23% sunt mai degrabă încântați
3% nu știu să răspundă
SURSA: sondaj Avangarde
PERCEPȚIA GENERALĂ: ROMÂNIA MERGE ÎNTR-O DIRECȚIE GREȘITĂ
SURSA: sondaj Avangarde
SĂRĂCIA ȘI RĂZBOIUL, PRINCIPALELE TEMERI ALE ROMÂNILOR
28% se tem de o eventuală criză economică
26% se tem de escaladarea războiului din Ucraina
19% se tem pentru viitorul copiilor
12% se tem de problemele de sănătate
5% se tem de ura din societate
SURSA: sondaj Avangarde