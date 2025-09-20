Este disperare uriașă la cel mai înalt nivel. Ilie Bolojan vrea să afle numele angajaților din Guvern care au participat la protestele din această săptămână. Iar asta este doar una dintre manevrele de cenzură pe care Ilie Bolojan și apropiații lui le-ar folosi. Mai mult, Mihai Jurca, omul pus de Bolojan să oprească risipa de la stat este acuzat că a cheltuit fără limită în an electoral. Atât Mihai Jurca, dar și Ilie Bolojan, au fost contactați pentru un punct de vedere însă fără răspuns până la difuzarea acestui material.