Sondaj exploziv: AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Ilie Bolojan nu are sprijinul românilor - date AVANGARDE

Polul suveranist a ajuns să domine scena politică
Un sondaj exploziv răstoarnă toate calculele politice ale momentului. AUR a ajuns să domine autoritar scena politică autohtonă, partidul condus de George Simion fiind cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Același studiu arată că peste jumătate dintre români se declară nemulțumiți de premierul Ilie Bolojan.

Conform sondajului Avangarde, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar câștiga detașat. Iată clasamentul partidelor:

  1. AUR: 41%

  2. PSD: 19%

  3. PNL: 13%

  4. USR: 12%

  5. UDMR: 6%

Imagine

SURSA: sondaj Avangarde

CUM VĂD ROMÂNII PERFORMANȚA GUVERNULUI BOLOJAN

51% sunt mai degrabă dezamăgiți
23% nu aveau așteptări
23% sunt mai degrabă încântați
3% nu știu să răspundă

Imagine
SURSA: sondaj Avangarde

PERCEPȚIA GENERALĂ: ROMÂNIA MERGE ÎNTR-O DIRECȚIE GREȘITĂ

Imagine

SURSA: sondaj Avangarde

SĂRĂCIA ȘI RĂZBOIUL, PRINCIPALELE TEMERI ALE ROMÂNILOR

28% se tem de o eventuală criză economică
26% se tem de escaladarea războiului din Ucraina
19% se tem pentru viitorul copiilor
12% se tem de problemele de sănătate
5% se tem de ura din societate

Imagine

SURSA: sondaj Avangarde

Imagine

 

 