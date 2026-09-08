Nicușor Dan cere Parlamentului aprobarea pentru trimiterea a până la 20 de militari români într-un comandament de sprijin pentru Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a solicitat Parlamentului aprobarea participării Armatei României cu cel mult 20 de militari la Comandamentul operațional al Forței Multinaționale în sprijinul Ucrainei. Misiunea nu presupune însă trimiterea de trupe combatante pe teritoriul ucrainean.
Militarii români ar urma să activeze ca personal de stat major în cadrul comandamentului și al structurilor de comandă și control aflate în subordinea acestuia. Structura funcționează prin rotație, fiind găzduită alternativ de Franța și Marea Britanie.
Solicitarea transmisă de șeful statului a fost analizată marți de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Documentul va fi înaintat comisiilor parlamentare de apărare, înainte de a ajunge la votul în plenul reunit al Parlamentului.
Ce atribuții ar avea militarii români
Conform cererii adresate Parlamentului, România ar putea contribui cu specialiști în mai multe zone considerate esențiale pentru funcționarea comandamentului:
Președintele arată că această contribuție poate crește prezența și relevanța României în discuțiile privind securitatea regională, în condițiile războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și ale riscurilor persistente din regiunea Mării Negre.
Comandamentul operațional a fost activat în anul 2025, în cadrul inițiativei „Coalition of the Willing” — Coaliția de Voință pentru Ucraina. Aceasta urmărește stabilirea unor garanții politice și juridice pentru Ucraina după eventuala intrare în vigoare a unui acord de încetare a focului.
Rolul structurii militare este de a elabora planificarea strategică și de a coordona măsurile decise la nivel politic de statele participante la coaliție.
Militarii români nu vor lupta în Ucraina
Administrația Prezidențială subliniază că implicarea cerută acum vizează exclusiv etapa de planificare și activitatea în structurile de comandă. Participarea la acest mecanism nu obligă România să desfășoare forțe sau echipamente militare pe teritoriul Ucrainei.
Orice eventuală decizie privind contribuții viitoare ar necesita aprobări naționale separate, potrivit documentului transmis Legislativului.
Nicușor Dan a cerut ca participarea să înceapă din trimestrul al doilea al anului 2026, cu un efectiv de maximum 20 de militari. Șeful statului consideră că implicarea României ar susține obiectivul de consolidare a stabilității în vecinătatea estică și ar întări profilul țării ca partener strategic în domeniul securității.