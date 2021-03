"Bucureştiul este capitala cea mai afectată de risc seismic din Uniunea Europeană şi în primele zece oraşe din lume. Parte din problemă este că noi nu am conştientizat această problemă, ani de zile, după anul '90. A fost un impuls în anii '98-2000, după care problema cumva s-a dus într-o zonă secundară", a declarat edilul, la dezbaterea cu tema "De ce uităm? Ce am făcut cu clădirile degradate?", organizată cu prilejul împlinirii a 44 de ani de la cutremurul din 1977.



În context, Nicușor Dan a amintit că lucrări de consolidare pentru care asociaţiile de proprietari din Capitală au semnat în urmă cu 15 ani încă nu au devenit realitate: "Această problemă este o prioritate pentru administraţia pe care o conduc, am făcut nişte schimbări la conducerea Administraţiei pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, am descoperit cu ocazia asta şi problemele de acolo. Pentru că vorbim de încredere, nu e posibil să avem convenţii semnate cu asociaţii de proprietari din anul 2005, 2006, 2007 şi care să nu fi ajuns la un rezultat".



Primarul Capitalei a menționat că trebuie recâştigată încrederea locuitorilor în contextul în care a existat un monopol în domeniul lucrărilor de consolidare și, în paralel, trebuie făcută evaluarea clădirilor cu risc seismic care în prezent este incompletă.

