Nicușor Dan: ”Am găsit la Primăria Capitalei datorii curente de 3 miliarde de lei”. Suma reprezintă trei sferturi din bugetul pe un an de zile

„Am găsit datorii curente de trei miliarde de lei, asta înseamnă trei sferturi din bugetul pe un an. Am avut îngăduința ministrului de Finanțe, care ne-a compensat 300 de milioane, deci am redus datoria cu 10%, am avut îngăduința marii majorități a creditorilor, care au eșalonat plățile. Unii nu au făcut asta.

Conturile noastre sunt încă blocate pentru investiții. Mai mulți în frunte cu Facultatea de Drept din cadrul Universității din București. Aceasta, împreună cu doi privați, e moștenitoarea unui profesor din interbelic. Are un teren care e spațiu verde în zona Poligrafiei. A făcut un prim litigiu cu Primăria acum vreo 7 - 8 ani, pe care l-a pierdut, în care cerea să construiască acolo blocuri de cinci etaje. Ei împreună.

Deci profesorul a lăsat o parte din moștenire facultății și o parte familiei, care a vândut către două persoane fizice. Lucia Cherecheș e una dintre ele. Ei trei s-au dus în instanță și au cerut ca PMB să le dea voie să construiască blocuri. Am intervenit eu, ca ONG-ist - eram președintele Asociației Salvați Bucureștiul - a intervenit și Eco-Civica, procesul la mutat la Alba Iulia și am câștigat. Noi am intervenit de partea Primăriei și Currea de Apel Alba Iulia a spus că terenul trebuie să rămână verde. A mai fost un proces de care n-am știut, în care Primăria a pierdut. Înalta Curte a spus că, dat find că terenul trebuie să rămână verde, PMB trebuie să plătească 25.000 de euro pe lună. Banii s-au adunat și s-a ajuns la 25 de milioane de lei. Terenul figurează ca spațiu verde în planul urbanistic.

Au executat conturile primăriei. Au făcut o executare silită. Ei, dar sunt și alții. Sunt 40 de milioane și până când nu le plătim nu putem face investiții. Putem să plătim salarii și să facem reparați curente, dar nu să facem investiții”,