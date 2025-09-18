Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la sesiunea Adunării Generale ONU din perioada 23-29 septembrie, unde participă în mod tradițional șeful statului sau șeful guvernului.

Asta deși a vorbit recent despre necesitatea ca „România să fie bine reprezentată în plan internațional” ca fiind unul dintre obiective la început de mandat, au declarat surse diplomatice. Nici premierul Bolojan nu va fi prezent. Potrivit surselor Realitatea Plus, delegația României va fi condusă de ministrul de externe, Oana Țoiu.

Nicușor copiază tot mai des „absenteismul” lui Iohannis

Nicușor Dan nu este primul președinte a României care lipsește la un eveniment diplomatic internațional extrem de important. În septembrie 2016, fostul președinte Klaus Iohannis a preferat să-l trimită pe Dacian Cioloș, premierul în funcție la data respectivă. Totuși, România a fost mereu reprezentată la vârf la acest eveniment important de politică externă.

Absența președintelui este greu se explicat, fiindcă nu mai departe de luni a declarat, într-un interviu la un post de televiziune că, „în cele 3 luni de mandat au fost niște chestiuni obligatorii. Piața financiară și partenerii au sugerat că România trebuie să aibă o guvernare stabilă pentru a se putea finanța în continuare. A doua problemă era deficitul bugetar. A treia problemă – necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional. Cam asta a fost primele trei luni”.

De ce este importantă prezența unui șef de stat la Adunarea Generală ONU

Mai importante decât discursurile oficiale ținute la Adunarea Generală ONU sunt întâlnirile tete-a-tete în marja adunării, discuțiile informle cu liderii occidentali. Pe lângă acestea, evenimentul reprezintă o bună ocazie pentru întâlniri bilaterale la nivel de șef de stat cu lideri din Asia, Africa sau America de Sud unde România are interese comerciale sau economice.

Asta cu atât mai mult cu cât, sesiunea din această toamnă, este prima Adunare Generală ONU din primul mandat al președintelui SUA, Donald Trump.