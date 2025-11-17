Printre temele principale se numără adoptarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 și o Analiză Strategică a Apărării în contextul regional actual. De asemenea, membrii CSAT vor evalua riscurile, amenințările și vulnerabilitățile prognozate pentru anul 2026.

Un raport detaliat va fi prezentat și dezbătut cu privire la activitățile desfășurate în primele șapte luni ale anului 2025 pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, un risc major la adresa siguranței naționale în România. Ordinea de zi este completată de Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

Discuțiile din cadrul Consiliului vin într-un moment critic, marcat de decizia Statelor Unite de a retrage jumătate din efectivele militare staționate în România.

Anterior convocării, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj public pe Facebook, subliniind importanța exercițiilor NATO desfășurate în România.

Șeful statului a menționat că acestea marchează „un moment important pentru pacea și securitatea României și cea euroatlantică”, contribuind la consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO la Marea Neagră și pe Flancul Estic, zonă care se confruntă, potrivit acestuia, cu o amenințare militară directă pentru prima dată după al Doilea Război Mondial.

Președintele a insistat asupra faptului că exercițiile au demonstrat „importanța mobilității militare ca factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă”.