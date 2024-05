Discursul lui Nicolae Ciucă în cadrul unui eveniment electoral de la Bacău:

• Zicea Alina mai devreme că are emoții, eu nu am emoții pentru că m-a inspirat Mircea

• El are o vorbă de fiecare dată când ne întâlnim: și eu ce le spun acum la ai mei domnule președinte?

• Eu am ce sa le spun cand am sa urc pe scena

• Mi-a plăcut foarte mult intervenția domnului primar Toma Constantin, a doamnei candidat de la Onești, Elena, succes

• Intervențiile colegilor mei au fost mobilizatoare

• Noi de asta avem nevoie, de mobilizare!

• Să nu consumăm muniția degeaba înainte de timp

• Elena spunea că va lupta pana la ultima picătură de energie

• Noi am venit aici nu pentru a vă convinge pe dvs, cei prezenți aici sunteti convinsi

• Noi am venit să transmitem acele mesaje prin care să-i convingem pe băcauani ca soluție pentru dezvoltare, prosperitate, este una singură, cea liberală

• Aici ați avut președinți de CJ, primari care au vorbit despre realizarile pe care le-au avut

• Peste tot pe unde avem administrație liberală, obiectivul nostru a fost sa dezvoltam comunitatile locale și să facem România mai puternica în interior și în Uniunea Europeană

• S-a vorbit despre fondurile europene, de câți bani au fost atrași

• Săptămâna aceasta am fost la Alba Iulia, la Brasov, la Iași, am oprit și în Botoșani, am avut un eveniment mare la Suceava și la Mălini

• Într-adevăr tot ceea ce s-a întâmplat în aceste comunități s-a datorat faptului ca acești oameni au știut ce sa facă cu fondurile europene

• Au muncit ca sa atraga acești bani

• La Alba s-au atras cele mai multe fonduri europene., dar si la Suceava s-au atras 3 mil de euro și se vede

• Proiectele mari legate de A7, Autostrada Nordului, etc , au fost proiecte demarate de PNL și sunt proiecte în lucru acum

• În această perioadă de când suntem membri ai UE s-a reușit recuperarea unui decalaj care spune totul despre trendul pe care țara noastră îl are, este vorba de PIB care a crescut din 2007

• Dacă noi vom reușit să asigurăm și în următorii 4 ani administrație puternică și mai numeroasă decât acum, să ne asigurăm în continuare continuitatea PNL la guvernare va asigur că acest indicator va depăși 90%

• Și atunci putem sa discutam despre ceea ce țara noastră poate să ofere diasporei pentru a se întoarce acasă

• Nu putem sa facem doar apelul să se întoarcă acasă, dacă noi nu facem în așa fel încât să aibă condiții mai bune

• Acestea sunt obiectivele pe care noi le-am discutat la nivelul PNL și pe care el vom trata ca priorități în programul pe care PNL îl are

• Acestea sunt proiectele pe care el discutăm cu fiecare președinte de filială

• Bacăul, mi-a placut cum a zis Mircea, Bacăul trebuie să devină inima de dezvoltare economică a Moldovei

• Bacăul are companii care sunt emblematice pentru industria din România

• Este păcat de potențialul pe care îl are Bacăul, partea aceasta de interconectare cu celelalte județe cu Vrancea, cu Neamț, reprezintă soluția pentru a putea cu adevărat sa ne dezvoltăm în interiorul unei competiții

• Mircea Fechet zâmbește într-una, nu cred că l-am văzut de două, trei ori supărat, ceea ce înseamnă că este pozitiv, este activ

• Am discutat cu el toate deciziile pe care le are filiala PNL Bacău

• Mircea a avut curajul să-și asume proiecte mari, proiectul de garantare Returo este un proiect pentru care a trudit în fiecare zi și pe care l-a finalizat

• Este un proiect foarte bun, apreciat de toți românii

• S-a preocupat de tot ceea ce au însemnat proiectele noastre pe mediu

• Din bunatatea lui nu a ținut cont că au fost proiecte începute de alții

• candidatura lui la CJ Bacău a venit ca o determinare personală

• Indiferent că ocupă funcția de ministru vrea să se întoarcă să facă ceva pentru primarii și cei care l-au sprijinit

• Rostul nostru este să mergem și să le explicăm oamenilor, am cerut să nu intrăm în conflict politic, oamenii s-au săturat de această abordare

• Oamenii vor să vadă ce am făcut, cu ce venim concret pentru un noui mandat

• Rostul nostru este să dezvoltăm comunitățile

• Am convingerea că, cu organizare, cu încredere, județul Bacău va avea la conducere la Consiliul Județean pe Mircea Fechet

• Nu vreau să închei fără a mulțumi tuturor pentru modul cum au înțeles să se implice în partea premergătoare campaniei, pentru modul cum au reușit să mobilizeze oamenii, pentru încrederea pe care o au și ne-o dau și nouă

• Avem acest motto prin noi înșine, dar ne inspiram de la oameni

• La cum am văzut eu lucrurile, câștigăm Ardealul, câștigăm Moldova, câștigăm Dobrogea

• Așa, pas cu pas, vom ajunge ca și sudul să cunoască unde se produce schimbare, unde exista empatie, responsabilitate față de generațiile viitoare

• Am trecut cu bine peste această perioadă pentru că PNL și-a asumat cu orice risc asumarea actului guvernamental, este important să transmitem oamenilor mesajul de solidaritate, de unitate, prin vrajbă nu obținem nimic

• Trebuie să-i combatem pe aceia care vin și ne spun că România nu s-a dezvoltat, că este mai săracă decât atunci când am intrat în UE

• Românii din diaspora sunt mari contributori ai României

• România a avut cea mai dinamica crestere economică, am reușit să recuperăm cel mai repede decalajele

• Am ajuns cea de-a doua cea mai puternica economie din estul Europei

• Avem nevoie în continuare de unitate, solidaritate, unitate

• Mă leagă de Bacău o lună de stagiu în 1987 și mă leagă activitatea pe care am, desfășurat-o la Focșani și Buzău

• Vă mulțumesc, mult succes Mircea!