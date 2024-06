„Hristos a Inviat!

Mă bucur foarte mult să revin alături de dvs. Am venit să mulțumesc nu pentru a va motiva.

Motivati sunteți, câștigători sunteți, am venit să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru energia pe care o depuneți, o consumați și pentru modul in carea ați reușit să derulați această campanie

Mai important decat mesajele de mobilizare, acestea vin de la sine, este să mulțumim tuturor echipelor pentru tot ceea ce fac

Vă rog să primiți mulțumirile, recunoștința si prețuirea pentru tot ce faceți

PNL are valori, are virtuți, au fost enunțate aici de către antevorbitorii mei, are oamenii care promovează aceste valori și virtuți. Le va promova și de acum înainte pentru ca acesta este rolul nostru sa consolidam aceste virtuți

Una dintre principalele valori este familia, acolo trebuie sa vorbim de valori, de harnicie, de demnitate, de onestitate, de credință, de patriotism. Acestea ne diferențiază de toate celelalte partide politice. Sunt ideologiile noastre și trebuie să vorbim deschis despre ele

Va spuneam de oamenii PNL. Vreau să vorbesc acum la final de campanie de motoarele partidului: Organizația de femei, sunt 9200 de femei, Organizația Seniorilor liberali și Organizația TNL. Vă rog să-i urmăriți, avem primari tineri, care au performat, avem o sporire a tinerilor pe listele de candidați

Aici este cheia noastră de succes, echilibrand tinerețea, energia cu experiența și înțelepciunea la nivelul partidului.

PNL este partidul investițiilor și administrațiilor eficiente, acesta este eticheta, brandul PNL

Mi-a plăcut foarte mult acel mesaj pe care l-au dat toți antevorbitorii mei legat de dialogul pe catre l-ati avut și va trebui să îl avem în continuare cu cetățenii

PNL nu este doar longeviv partid, este cel mai mare și singurul partid de dreapta. Analizati celelalte partide care spun ca sunt de dreapta. Dreapta înseamnă construcție, înseamnă dezvoltare, prosperitate, nu înseamnă dezbinare, scandal. Despre asta este vorba când vorbim de PNL

PNL a promovat și a apărat interesele tuturor românilor. PNL a apărat cota unică, pilonul II de pensii, capitalul românesc, a luptat pentru consolidarea și dezvoltarea capitalului românesc. PNL protejează IMM-uri, mediul de afaceri.

Aceasta este lista noastră de priorități cu care venim în fața electoratului Vorbeam de echilibru și de stabilitate. Am venit și-a asumat guvernarea cu sacrificiul de orgoliu aferent pentru că am pus țara mai presus de toate. Ne-am îngrijit să facem cea mai mare absorbție de fonduri europene. Acesta este PNL. Filiala Arad este în echilibru perfect și de aceea funcționează cum trebuie

Am venit să le mulțumesc în același timp celor trei membri ai PNL care astăzi sunt în funcție și candidează pentru o nouă validare. Pe Iustin Cionca îl cunoașteți, și-a prezentat realizările, a schimbat raportul investitiilor, este un lucru mare, nu se întâmplă în multe județe din țară. Domnul Călin Bibarț la fel, sunt oameni cu viziune, au fost sprijiniți cum trebuie de domnul Gheorghe Falcă. Sunt trei oameni pe care îi respect și cărora le alocăm tot sprijinul nostru

Am fost aici când s-a semnat contractul pentru centura, dar am lucrat si la Drumul Expres Oradea - Arad, o investiție de 2,2 mil de euro, care are deja un segment executat. Este un element de infrastructură care va contribui la toate proiectele pe care vreți să le puneți în valoare.

Îndemn toți liberalii să iasă la vot, să nu irosească votul, îi inviti si pe ceteanii Romaniei sa dea votul de încredere PNL și cu tot ceea ce am văzut în țară vă pot spune că vom câștiga Ardealul, Banatul, Crisana, Dobrogea și Moldova

Vă mulțumesc, Doamne Ajuta, să ne vedem cu bine!”