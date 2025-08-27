Deși au un salariu mediu de peste 3.000 de euro, sindicatele amenință că măsurile afectează direct, printre altele, autonomia bugetară și independența organizatorică a instituțiilor.

Dintre toți, cel mai bine plătit este președintele ANRE, cu peste 75.000 de lei pe lună, urmat de președintele ANCOM, cu aproape 65.000 de lei pe lună și președintele ASF, cu peste 61.000 de lei pe lună.

Vicepreședinții au fiecare peste 50.000 de lei, iar salariile medii lunare ale angajaților depășesc 13.000 de lei.

Angajaților le este teamă că le vor fi micșorate indemnizațiile și acuză guvernul că nu are nicio justificare pentru a adopta proiectul în regim de urgență. De aceea, sindicaliștii solicită dezbateri în Parlament și caută sprijin din partea deputaților.