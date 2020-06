Mugur Isărescu, acuzat de CNSAS de colaborare cu fosta Securitate. Care este poziția Băncii Naționale

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, este considerat de CNSAS colaborator al Securității de dinainte de 1989. Nota a fost deja trimisă către Curtea de Apel care va da un verdict, potrivit Realitatea PLUS.

Colegiul CNSAS instituției a aprobat, săptămâna trecuta, nota in care este consemnată calitatea de colaborator a lui Mugur isărescu. CNSAS a anunțat, luni, că va sesiza Curtea de Apel Bucuresti, chemata sa confirme sau sa infirme verdictul Colegiului.

Consilierul BNR, Adrian Vasilescu, spune că nu e momentul să tragem o concluzie până când justiția nu va da o decizie.

„Colaborator cu Securitatea este acea persoană care, prin ce a facut, in scris sau verbal, a afectat viata, libertatea sau demnitatea unei persoane. Dacă prin actele care apar la dosar si ce acte vor trimite cei de la CNSAS, daca ce a scris sau ce a spus guvernatorul in anii aceia a lezat viata, libertatea sau demnitatea unei persoane”, a spus consilierul de strategie al guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, la Realitatea PLUS.

„Ca persoana respectivă sa fi oferit acele informatii prin care sa fi denuntat anumite manifestari contrare regimului comunist, care sa fi fost in masura sa afecteze drepturile si libertatile unei persoane. Astfel de procese nu sunt deloc simple, ci partile au aparari destul de complexe”, precizează avocatul Artin Sairchizian, pentru Realitatea PLUS.

Nu este prima dată când apar astfel de informații despre Mugur Isărescu. În urma cu trei ani România Liberă, în martie 2017, a publicat un articol in care se spunea ca Isărescu este fost colaborator al Securității sub numele de cod „Manole”. Mugur Isărescu se afla în evidențele UM 0195, adică sub controlul Contraspionajului Extern din Centrala de Informații Externe, potrivit ziarului. În aceasta ancheta au fost prezentate probe care aratau ca Mugur Isarescu a spionat mai multi diplomati straini printre care se aflau și diplomați americani si britanici.

La acel moment, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu avea posibilitatea să verifice acest lucru. Între timp, Parlamentul a modificat legea.

Mugur Isărescu a devenit guvernator al Băncii Naționale a României în 4 septembrie 1990, pe când avea 41 de ani. Acesta conduce Banca Centrală de aproape 30 de ani, cu o pauză de un an în care a fost prim-ministru, în timpul guvernării Convenției Democratice, după alegerea lui Emil Constantinescu în funcția supremă din stat.

După mineriadele de la Costești și Stoenești de la începutul anului 1999, Isărescu a fost mandatat de Constantinescu să îl înlocuiască pe Radu Vasile și a fost șeful Executivului din 22 decembrie 1999 până în 28 decembrie 2000.