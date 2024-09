În contextul unei societăți tot mai conștiente de importanța respectării și protejării drepturilor animalelor, România face un pas semnificativ prin introducerea unei noi materii opționale în școlile din țară. Sub denumirea „Drepturile şi îngrijirea animalelor”, cursul va fi disponibil pentru elevii din clasele a V-a şi VI-a și are scopul de a educa tinerii asupra responsabilităților pe care le au față de aceste ființe. Lecțiile nu doar că vor dezvolta o înțelegere profundă a nevoilor și drepturilor animalelor, dar vor încuraja și o empatie crescută, contribuind astfel la formarea unor cetățeni mai conștienți și mai implicați în protecția mediului și a vieților celor care nu au voce.