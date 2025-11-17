„Astăzi vom avea în dezbatere două moțiuni simple, una la Camera Deputaților, care se referă la situația din energie, cealaltă la Senat și se referă la situația din transporturi, mai specific la situația din transporturile feroviare”, a declarat Peiu într-o conferință de presă.

În moțiunea pe energie, parlamentarii AUR acuză Guvernul de „minciună” privind perioada maximă de funcționare a centralelor pe cărbune și semnalează întârzieri mari la investițiile din domeniu: „Avem centrala de la Iernut, care a intrat în al 10-lea an de când se lucrează și al 6-lea an de întârziere de la darea în folosință. Avem centralele de la Turceni și Ișalnița, la care încă nu s-a stabilit constructorul, deși la 31 august 2026 ar fi trebuit să fie gata. Avem hidrocentralele, despre care știm că în continuare este blocată finalizarea lor. Avem de asemenea o neclaritate foarte mare privind calendarul de modernizare a liniilor de transport și distribuție. Avem de asemenea o întârziere de mai bine de 2 ani a activităților de explorare la zăcămintele din Marea Neagră de gaz, pe care le explorează împreună OMV Petrom și RomGaz”, a spus Peiu. El a adăugat că „guvernul a decis în mod ilegal să prelungească cu 2 ani licența de explorare”.

În moțiunea pe transporturi, dezbătută la Senat, AUR critică întârzierile mari în modernizarea infrastructurii feroviare și în livrarea materialului rulant. „Toate aceste întârzieri nu fac decât să ne coste suplimentar atât un efort bugetar intern foarte mare, cât și faptul că o parte din proiecte au fost transferate din partea de granturi, deci bani gratis, către partea de împrumuturi și, practic, vom plăti pentru aceste întârzieri. De asemenea, în cadrul moțiunii vom vorbi și despre lipsa de coerență și de gândire strategică a Guvernului legată de dezvoltarea sectorului feroviar”, a mai spus Peiu.

Senatorul AUR a subliniat că ambele întârzieri au legătură cu programe europene finanțate din fonduri puse la dispoziția României de Uniunea Europeană.