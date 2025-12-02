„Avem un interval destul de scurt în care să depunem această moțiune de cenzură și atunci am decis să sprijinim, lucrând pe text și prin semnăturile parlamentarilor noștri, moțiunea de cenzură pe care a anunțat-o domnul Ninel Peia.

La ce se referă moțiunea de cenzură: la modul haotic de creștere a taxelor, la lipsa rezultatelor în urma acestor creșteri de taxe, la reducerile nedrepte făcute în sectorul educației, la poverile nedrepte puse pe mamele care se află în concediu de îngrijire a copiilor, pe umerii celor care sunt defavorizați de fostul regim comunist și a tuturor categoriilor neîndreptățite prin impunerea de CASS unor categorii de venituri care nu trebuiau să fie puse.

Vizăm de asemenea modul defectuos prin care au fost selectați unii miniștri care au expus administrația publică unor scandaluri rușinoase – vezi cazul Moșteanu – dar și modul în care administrează domeniile de activitate miniștri precum Diana Buzoianu.”, a declarat Petrișor Peiu.