Imaginile surprinse de o cameră de bord arată cum barca implicată în coliziune venea cu viteză mare și nu a făcut nicio manevră pentru a evita accidentul. În urma loviturii, un bărbat este proiectat în aer și se izbește puternic de barcă, momentul fiind însoțit de reacțiile șocate ale celor din jur.

Imagini surprinse în momentul coliziunii

În filmare se poate auzi cum unul dintre martori strigă disperat: „Băi nebunilor, băi!”, imediat după impact. Barcagiul care se afla la manșă reacționează scurt, vizibil bulversat, spunând: „Nu v-am văzut, pe cuvânt”. Scenele, distribuite rapid pe rețelele de socializare, arată viteza ridicată la care se deplasa ambarcațiunea vinovată și lipsa oricărei încercări de frânare sau evitare.

Secetă fără precedent în Delta Dunării. Guvernatorul Rezervației a ajuns la vorbele lui Călin Georgescu: Apa este viață!

Alerta dată la 112 și intervenția poliției

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost făcut joi dimineață, în jurul orei 7:40. În ciuda impactului violent, verificările efectuate de autorități au arătat că niciuna dintre persoanele implicate nu a suferit răni grave.

Contextul în care s-a produs accidentul

Incidentul s-a petrecut în plin trafic fluvial, generat de desfășurarea unei etape competiționale organizate de Liga Română de Spinning și CS Aquamania, conform informațiilor din presa locală. Din cauza numărului mare de ambarcațiuni aflate simultan pe canale, manevrarea bărcilor a devenit mai dificilă, iar circulația în zonă s-a îngreunat considerabil.

Sfârșit groaznic pentru un pescar, în Delta Dunării. A agățat cu undița un cablu de înaltă tensiune și a rămas în contact cu sursa de curent