Elevii care refuză să respecte regula interzicerii telefoanelor mobile în timpul orelor riscă mai mult decât confiscarea acestuia sau o notă mai mică la purtare.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a explicat că măsurile specifice de interzicere a telefoanelor mobile pot fi hotărate la nivelul școlii, iar în unele cazuri ar putea fi interzise complet.

„Ceea ce am introdus nou este faptul că școala, în propriul regulament, poate interzice de tot utilizarea telefoanelor mobile pe perioada activității în școală. Am lasat la latitudinea școlii. Fiecare școală știe comunitatea, știe nevoile, știe posibilitățile și atunci pot decide fie să meargă pe regula generală, fără telefoane în timpul orelor, cu zonă de depozitare la intrarea în sala de clasă, fie să meargă pe o regulă și mai strictă, cum am văzut în alte state europene: interzicerea cu totul a telefoanelor mobile în școli, sigur, cu excepțiile date de utilizarea lor în scop educațional”, a spus Ligia Deca la un post TV.

Pentru elevii care insistă să folosească telefoanele mobile în timpul orelor, fără acordul profesorului în scop didactic, sancțiunile încep de la un avertisment verbal și pot merge până la exmatricularea elevilor care deranjează desfășurarea cursurilor.

„Există în regulament o serie de sancțiuni care merg de la avertisment verbal sau scris până la sancțiunea cea mai gravă care este exmatricularea. În funcție de gravitatea faptei se aplică o sancțiune adecvată”, a subliniat Ligia Deca.