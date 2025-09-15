După conflictul sângeros însă în cartierul Romanești a fost instituită zonă specială de siguranță publică. Toate structurile MAI, printre care mascații de la Trupele Speciale, jandarmii, dar și brigada de combatere a Criminalității păzesc atât zona, cât și casele celor două clanuri implicate, pentru a împiedica o nouă tragedie.

”Bine fac, trebuie să stea mai mult că se vor întâmpla alte treburi”, a declarat un localnic.

La rândul său, o localnică a spus că se simte în siguranță de când jandarmii patrulează pe străzile din cartier. ”Îți e frică de ce se întâmplă”, a afirmat aceasta.

”Nu am de ce să fiu intimidat, nu au făcut niciodată, nu am avut probleme cu ei. Ei sunt mult mai mici ca mine”, a menționat un alt localnic.

Liderul romilor însă neagă cu vehemență că un scandal asemănător va mai avea loc.

”Este vorba doar de o neînțelegere între cele două familii și până la urmă cele două familii au fost și încă sunt neamuri, nu numai prin căsătore, ci și prin neamul lor de costorari. A fost doar o neîntelegere.

La ultima discuție, în această dimineață, părerea mea persoanală este că nu va mai exista niciun fel de incident”, a declarat acesta.

Cazul este acum în atenția anchetatorilor, care au deschis dosar penal pentru infracțiunile de omor, tulburarea liniștii și ordinii publice, încăierare și distrugere.