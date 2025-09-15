Mobilizare de forțe în Craiova. Jandarmii, prezenți pe străzi în urma bătăii mortale

Un cartier din Craiova este păzit de mascați și jandarmi, după scandalul dintre cele două clanuri de romi soldat cu moartea unui om. Trupul neînsuflețit al bărbatului de 38 de ani a fost adus acasă. Între timp, ancheta a fost preluată de procurori. Trei dintre agresori au fost arestați, în timp ce pentru alți șase s-a propus arestarea în lipsa lor. Patru dintre ei sunt încă la spital, iar doi indivizi sunt căutați de anchetatori. 

După conflictul sângeros însă în cartierul Romanești a fost instituită zonă specială de siguranță publică. Toate structurile MAI, printre care mascații de la Trupele Speciale, jandarmii, dar și brigada de combatere a Criminalității păzesc atât zona, cât și casele celor două clanuri implicate, pentru a împiedica o nouă tragedie.

”Bine fac, trebuie să stea mai mult că se vor întâmpla alte treburi”, a declarat un localnic. 

La rândul său, o localnică a spus că se simte în siguranță de când jandarmii patrulează pe străzile din cartier. ”Îți e frică de ce se întâmplă”, a afirmat aceasta. 

”Nu am de ce să fiu intimidat, nu au făcut niciodată, nu am avut probleme cu ei. Ei sunt mult mai mici ca mine”, a menționat un alt localnic. 

Liderul romilor însă neagă cu vehemență că un scandal asemănător va mai avea loc.

”Este vorba doar de o neînțelegere între cele două familii și până la urmă cele două familii au fost și încă sunt neamuri, nu numai prin căsătore, ci și prin neamul lor de costorari. A fost doar o neîntelegere. 

La ultima discuție, în această dimineață, părerea mea persoanală este că nu va mai exista niciun fel de incident”, a declarat acesta. 

Cazul este acum în atenția anchetatorilor, care au deschis dosar penal pentru infracțiunile de omor, tulburarea liniștii și ordinii publice, încăierare și distrugere. 