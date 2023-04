Potrivit sursei medicale bettermedicine.com, citat de Sfatul Părinților, barbatii mor inaintea femeilor, la varste mult mai tinere. Desi bolile de inima afecteaza si femeile, acestea apar cu aproximativ 10 ani mai tarziu la femei decat la barbati. In plus, in fiecare an, de patru ori mai multi barbati decat femei se sinucid in Statele Unite, iar de doua ori mai multi barbati decat femei mor din cauza problemelor legate de alcool.

Probabil ca anumite diferente biologice explica aceste statistici. Astfel, medicii specialisti sunt din ce in ce mai convinsi de faptul ca barbatii mor mai devreme din cauza bolilor de inima si din cauza faptului ca nu beneficiaza de “protectia” estrogenului, hormon specific feminin. Asigurarile medicale se pare ca reprezinta un alt factor: un numar foarte mare de barbati (mai mare decat cel al femeilor) nu au nici un fel de asigurare medicala.

O alta mare diferenta majora consta in comportamentul specific masculin. Barbatii, pur si simplu, prin comportamentul lor, ignora cu buna stiinta problemele de sanatate si par sa fie, de foarte multe ori, complet inconstienti: mult mai multi barbati decat femei fumeaza si beau peste masura. Profilul celui care nu-si pune centura de siguranta la volan este unul masculin, cu siguranta, inaintea celui feminin.

Intrebarea fireasca este “de ce”? De ce barbatii par a fi atat de inconstienti cand vine vorba de sanatatea si siguranta lor? Evolutia si adaptarea la mediul inconjurator ar putea fi parti din explicatie. Anumite tipuri de comportamente din cele mai sus mentionate ar putea avea, cu siguranta, rostul lor, in anumite circumstante de viata.

Insa cert este ca barbatii accepta greu sfaturi medicale, merg doar impinsi de la spate la spital, si asta doar atunci cand “le ajunge cutitul la os”.

Specialistii au stabilit ca in special barbatii din Statele Unite si Marea Britanie (si alte cateva tari) traiesc insotiti toata viata de un anumit profil al barbatului perfect, care presupune competitivitate, autocontrol, capacitatea de a-si asuma riscuri in viata, si puterea de a se stapani atunci cand au vreo suferinta (boala). S-a ajuns chiar pana acolo unde s-au creat chestionare care sa lamureasca subiectul si care sa constate cat de mult traiesc barbatii in conformitate cu aceste principii si cat de mult le afecteaza aceste principii sanatatea. Rezultatele au fost ingrijoratoare. Barbatilor le pasa mai mult de ce-ar spune, ce-ar face si mai ales ce-ar crede despre ei alti barbati, decat de pericolul cancerului de piele, de exemplu. Teama de a nu fi priviti ca niste fiinte slabe, cu apucaturi feminine, este mai mare decat teama de boala. Este adevarat, insa, ca toate cercetarile bazate pe chestionare ridica mereu un semn de intrebare: cat de sincer raspund oamenii la intrebari? Si e drept ca nu putem avea o certitudine de 100% in ceea ce priveste sinceritatea lor.