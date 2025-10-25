Mai mult, mașinile cumpărate sunt mașini de transportat marfa pentru care este nevoie de foi de parcurs pentru decontarea combustibilului. Totodată, șeful cancelariei Guvernului, Mihai Jurca, se plânge că este agresat pentru cele 17 mașini cumpărate pentru consilierii de stat.

„S-a trimis o hârtie către aeroportul Otopeni prin care li se cere ca în plus față de acele permise pentru 3 ore de staționare pe care le au deja mașinile de la guvern să li se permite să staționeze pe timp îndelungat. Adică vrea să parcheze acele mașini autoutilicare la aeroportul Otopeni”, a dezvăluit Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Scandalul este unul mai vechi. Mihai Jurca s-a declarat exasperat de întrebările jurnaliștilor privind cele 17 mașini cumpărate pentru consilierii de stat. Totodată, ce nu știe Mihai Jurca este faptul că românii sunt îngenuncheați de taxe, iar Guvernul, prin această achiziție, dă dovadă de o atitudine sfidătoare față de popor.

Mihai Jurca, deși nu are niciun drept, are inclusiv șofer din partea SPP. Potrivit surselor, șeful cancelariei Guvernului ar avea nevoie de pază deoarece, ar avea îngrijorări de securitate. Mai mult, și rezistul de la fonduri europene, Dragoș Pîslaru, ar beneficia de SPP.

