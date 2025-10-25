Președintele României, Nicușor Dan, a arătat la un eveniment recent că încă are nevoie de asistență pentru respectarea procedurilor oficiale. În cadrul ceremoniei dedicate Zilei Armatei, liderul statului urma să depună o coroană de flori, însă imaginile surprinse au arătat că se grăbea să sară peste protocol.

Înainte ca momentul să fie anunțat oficial, Nicușor Dan a ieșit din rând și s-a pregătit să depună coroana de flori. Sefa protocolului i-a făcut un semn discret pentru a aștepta instrucțiunile, ceea ce a fost respectat ulterior, iar președintele a pornit spre locul de depunere numai după anunțul oficial.

Rolul protocolului în evenimentele oficiale

Ceremoniile publice au reguli stricte, iar fiecare mișcare trebuie sincronizată cu prezentarea oficială a momentului. Asistența oferită de șefa protocolului a fost esențială pentru a evita orice neconcordanță și pentru ca ceremonia să se desfășoare conform planului.

Deși ocupă funcția de aproape șase luni, Nicușor Dan se află încă în proces de acomodare cu responsabilitățile formale ale președinției și cu rigorile protocolului oficial. Incidentul de la Ziua Armatei arată că sprijinul specialiștilor în protocol este încă necesar pentru ca toate acțiunile să se desfășoare în mod corect și fără întreruperi.

