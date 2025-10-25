Reporter: Domnule președinte, am înțeles că în Ucraina, din 20 de licee cu predare în limba română, vor rămâne doar patru. Ținând cont de sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei, care este poziția dumneavoastră? Există o lege care urmează să intre în vigoare în 2027 și vă asigur că, în ceea ce privește liceele românești, până în septembrie 2027 această prevedere nu va fi aplicată

Reorganizarea școlilor din Ucraina lovește în comunitatea românească

Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți ar urma să fie închise începând cu 1 septembrie 2027, după o decizie a Consiliului Regional Cernăuți privind restructurarea sistemului de învățământ. Reforma prevede reducerea drastică a numărului de instituții unde predarea se face în limba română, ceea ce provoacă îngrijorare în rândul profesorilor și părinților din comunitatea românească.

Potrivit noii rețele educaționale, vor mai funcționa doar patru licee cu predare integrală în limba română, amplasate în Cernăuți, Hliboca, Ostrița și Herța, precum și nouă licee mixte. În prezent, regiunea are 32 de licee, dintre care 20 sunt românești și 12 mixte, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a accesului la educație în limba maternă pentru tinerii români din Ucraina.

Elevii, obligați să studieze în ucraineană

Aurica Bojescu, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, a declarat pentru Agerpres că decizia afectează direct viitorul copiilor care doresc să-și continue studiile în limba română. „Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee româneşti vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă şi dacă doresc numaidecât să îşi facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiţi să înveţe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveţi. (...) Este o situaţie foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri”, a spus aceasta.

Decizia autorităților a fost adoptată în pofida opoziției exprimate de comunitatea românească, care consideră că dreptul la educație în limba maternă este grav afectat. Reprezentanții românilor din Ucraina avertizează că măsura nu doar restrânge opțiunile educaționale, ci pune în pericol însăși identitatea culturală a minorității.

Profesorii vorbesc despre o pierdere ireparabilă pentru cultura română

Profesorii atrag atenția că efectele acestei reforme se vor resimți în timp, prin dispariția treptată a gimnaziilor și a claselor cu predare în română. Neculai Costaş, profesor de limba română din Cernăuți, a explicat că părinții vor fi nevoiți să-și înscrie copiii la școli ucrainene pentru a le facilita continuarea studiilor. „Această reformă va duce pe viitor şi la dispariţia gimnaziilor, deoarece în unele dintre localităţi liceele vor fi cu predare în ucraineană şi atunci părinţii nu îşi vor mai da copii la gimnazii în română, ci la cele ucrainene, ca să le fie mai uşor în continuarea studiilor. Mai mult decât în acele licee mixte, cum ar fi cele din Mahala, predarea se va face în ucraineană, iar româna va fi predată doar la disciplinele Limba română şi Literatura română şi universală. Există şi riscul de dispariţie a limbii atunci când dispare şcoala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituţiei Ucrainei şi drepturilor omului, care garantează tuturor cetăţenilor învăţarea în limba maternă”, a spus acesta.

Sate istorice românești, printre cele vizate de închideri

Reorganizarea sistemului de învățământ va afecta mai multe localități românești din regiune, inclusiv sate cu o puternică tradiție culturală. Printre acestea se numără Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Crasna, Pătrăuți, Storojineț, Hliboca și Mămăliga. În plus, în satele din Valea Siretului nu va mai funcționa niciun liceu cu predare în limba română, ceea ce înseamnă că elevii vor fi obligați să urmeze cursurile în ucraineană.

Decizia Consiliului Regional Cernăuți a fost interpretată de liderii comunității românești ca o limitare a drepturilor fundamentale garantate prin Constituția Ucrainei și prin convențiile internaționale privind protecția minorităților. Aceștia solicită autorităților ucrainene și celor române să intervină pentru a împiedica dispariția educației în limba română din regiune.

Apelul comunității românești din Ucraina

Aurica Bojescu a reiterat faptul că pierderea școlilor în limba maternă ar echivala cu pierderea unei părți din identitatea culturală a românilor din Cernăuți. „Există şi riscul de dispariţie a limbii atunci când dispare şcoala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituţiei Ucrainei şi drepturilor omului, care garantează tuturor cetăţenilor învăţarea în limba maternă”, a spus aceasta.

Reprezentanții comunității speră ca măsurile să fie revizuite până la data de aplicare a reformei, pentru a salva liceele românești din regiune și pentru a proteja dreptul copiilor la educație în limba lor.

