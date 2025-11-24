Acţiunea salvatorilor montani a avut loc, luni, în urma unui apel primit prin sistemul naţional de urgenţă 112, care anunţa producerea unui accident forestier într-o zonă cu acces dificil de pe raza localităţii Săliştea de Sus.

”Victima, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a suferit un traumatism cranian sever însoţit de pierderea stării de conştienţă în timp ce se afla la pădure. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş s-a deplasat de urgenţă la faţa locului. Ajunşi la victimă, salvatorii au colaborat îndeaproape cu echipajul EPA SMURD Maramureş pentru acordarea primului ajutor şi stabilizarea funcţiilor vitale ale pacientului”, a transmis Salvamont Maramureş.

Reprezentanții instituției spun că din cauza terenului accidentat, pentru scoaterea victimei a fost necesară utilizarea echipamentelor specifice de salvare montană.

”Victima a fost imobilizată şi coborâtă cu ajutorul tărgii UT2000+, fiind ulterior predată în siguranţă echipajului medical pentru transportul la unitatea spitalicească în vederea efectuării investigaţiilor medicale complexe”, au mai precizat oficialii Salvamont Maramureş.

În contextul acestei intervenţii, salvatorii subliniază că este foarte importantă purtarea echipamentului de protecţie adecvat în timpul desfăşurării activităţilor în zonele montane şi forestiere.