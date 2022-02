"De cand politica se face pe televiziuni si mai putin in cabinete, modul in care se transmit informatiile, chiar si la nivel mondial, e mai putin important. Daca ar fi fost adevarat ca <<miercuri intra in razboi>>, ar mai fi spus asta? Asta e un razboi informational.

Exista posibilitatea unui razboi. Daca va intra acolo Rusia, sunt convins ca o va face pe ideea sa-si apare populatia. Trebuie vazuta structura etnica diversa din Ucraina, din cele doua republici (Donbas si Lugansk - n.r.). La Donbas sunt 79% de limba materna rusa. Daca armata ucraineana va trece granita, rusii vor eactiona. Exista o motivatie veche. Nu cred ca ucrainenii vor face greseala asta. Intr-o astfel de situatie, motivatia e importanta. Nu cred ca populatia vrea asta.

Nu cred ca astazi suntem in pericol ca Putin sa dea un ordin <<treceti granita in Ucraina si ocupati Kievul!>>. Cred ca nu se va ajunge aici pentru ca riscurile sunt majore. Cand dai drumul la un asemenea conflict, e greu de prevazut unde va ajunge el. Politcienii stiu asta. Ei joaca situatia Ucrainei din motive diferite.

Daca te uiti cum arata razboiul din Social Media, apoi iti poti da sema care sunt cele comandate, unde se baga bani, si care sunt cele naturale.

Despre războiul din Social Media: care sunt cele două linii directoare

Inainte nu vedeai liniile de PR, propoganda, acum le vezi clar. Sunt postacii care arata bubele Ucrainei. Ii ajuta si presedintele lor care face gafe dupa gafe, e actor. Cel putin 1 din 10 postari sunt legate de relatia istorica dintre Romania si Ucraina. In ultima saptamana au aparut referirile cu date istorice, citate, privind fascismul ucrainean care a omorat milioane de rusi, de romani. O intrega poveste care creste pe SM si care este organizata, nu intamplatoare.

O alta linie - ce nenorocire este cu acest capitalism - e lucrata bine, cu documente, cu privatizari, cu fabrici. E mai complexa. Cea privind innegrirea Ucrainei e pe o singura linie - ce a facuta dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in ceea ce priveste Rusia - acolo e o propaganda serioasa referitor la nevoia romanilor de a se desprinde de UE, de pactul cu NATO etc.

Sunt cele 2 sau 3 linii de PR folosite acum: rusii arata ce rai sunt americanii, americanii si ceilalti vor sa arate ce rai sunt rusii, iar la noi in tara sunt impartiti in doua tabere.

Scenariul unui RAZBOI CALD - cat de plauzibila este aceasta ipoteza

Nu cred ca cineva urmareste un razboi cald. Aici este vorba despre sfere de influenta. Este non-razboi. Un razboi comercial si al sferelor de influenta. Mai sunt si alte lucruri economice pe care noi nu le vedem astazi. E mult mai important sa poti sa controlezi o piata de desfacere mare vanzandu-i un produs, decat sa o ocupi. Important este sa poti sa iti vinzi produsul.

Capacitatea economica a acestui colos care este Rusia de a rezolva problemele economice ale cetatenilor de pe teritoriul ei este mica. Daca ne uitam la asta, intelegem ca de acolo pleaca problemele. Nu cred ca Putin nu stia asta. Mie mi se pare un tip destept care a prins un moment... Nu cred ca Putin s-a trezit astazi si a spus - <<Domne, eu plec la razboi>>. Nu poti obliga o tara independenta sa faca ce vrei tu. El pune niste conditii ca sa poata sa ajunga la rezultate convenabile. Nu pot spune ca pe termen lung Ucraina va ramane in granitele actuale. Ucraina este un teritoriu de razboi - ea nu iese din lupta asta in perioada urmatoare. Nu stiu daca exista o putere mare la ora actuala care vrea sa scoata Ucraina din situatia asta ", a afirmat Mitrea, la Realitatea PLUS.

Cat priveste interesul Angliei in ceea ce priveste Ucraina, analistul a spus ca nu stie care ar putea fi acesta, insa a vorbit despre interesul legat de Statele Unite, care au interese geo-strategice si au fost "in ultimii 70 de ani o lume cu un singur jandarm". "Rusia a fost putere mondiala, acum e regionala. Daca nu sta cuminte, ajunge putree locala in Asia", a aratat analistul politic.

In plus, Mircon Mitrea a subliniat ca Putin nu a spus niciodata cu Rusia va ocupa Ucraina: "Noi spunem asta. Stie si Joe Biden, si Boris Johnson".

Intrebat unde s-ar putea purta un razboi cald intre NATO si Rusia, "atunci noi suntem teatru de razboi". "Aceasta posibilitatea este foarte mica. Nu trebuie sa speriem populatia. Ce spune Boris Johnson face parte dintr-un razboi informational si economic. El are o pisica si o arata. Nu exista aceasta posibilitate sau eu nu o vad. Nu cred ca exista acest scenariu (razboi cald - n.r.) pe masa liderilor occidentali".