Miron Mitrea: Șomajul tehnic, o necesitate amară!

De acord 100% cu conceptul! In situatia de criza majora prin care trecem, angajatii care nu mai au de lucru trebuie protejati. Statul trebuie sa o faca. Si o face, fondurile urmand sa fie asigurate din bugetul de somaj. Asa scrie in Ordonanta si e foarte bine. Deci, conceptul e corect. Cum se propune in Ordonanta sa se faca platile, care sunt angajatii acoperiti, aici nu mai sunt de acord cu Guvernul. Proceduri complicate, cu intermediari, adeverinte peste adeverinte, BIROCRATIE.

E criza, domnilor! Mare. Banii nu vor ajunge la beneficiari decat in cateva luni. Beneficiarii sunt doar o parte dintre angajati. Unde sunt cei angajati de catre persoanele fizice? De exemplu. De ce trebuie adeverinta sa dovedeasca antreprenorii ca le-au scazut incasarile? Serios? Ne e frica ca le merge bine si suspenda contractele de munca?

Deci ideea e corecta, felicitari, punerea in practica lasa insa de dorit.

Propunerea mea este sa fie integrati intre cei care primesc sprijinul de 75% TOTI angajatii carora li se suspenda contractul de munca, pe INTREAGA perioada a situatiei de urgenta.

