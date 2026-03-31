Mircea Lucescu și-a încheiat cariera. Selecționerul României va fi operat la Spitalul Universitar din București

Selecționerul României, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, le-a spus apropiaților, chiar de pe patul de spital, că mandatul său la cârma echipei naționale a ajuns la final. „S-a terminat”, ar fi spus „Il Luce”, care trece prin momente dificile după ce a leșinat în timpul unui antrenament al tricolorilor.

Drumul său la echipa națională s-ar fi încheiat oricum după meciul de astăzi cu Slovacia, programat la Bratislava de la ora 21:45, din cauza neîndeplinirii obiectivului stabilit de Federația Română de Fotbal.

Legendă a fotbalului românesc și mondial, Mircea Lucescu pune astfel capăt unei cariere impresionante, desfășurată pe parcursul a aproape 50 de ani. În acest timp, a reușit să adune 35 de trofee și să devină al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului.

Potrivit cadrelor medicale, tehnicianul va fi supus marți unei intervenții chirurgicale la Spitalul Universitar de Urgență București pentru montarea unui defibrilator cardiac. Medicii au transmis că Lucescu nu va avea nevoie de un nou stent, considerând că este o veste bună, însă i se va implanta un defibrilator menit să îi regleze bătăile inimii.