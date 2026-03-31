Drumul său la echipa națională s-ar fi încheiat oricum după meciul de astăzi cu Slovacia, programat la Bratislava de la ora 21:45, din cauza neîndeplinirii obiectivului stabilit de Federația Română de Fotbal.

Legendă a fotbalului românesc și mondial, Mircea Lucescu pune astfel capăt unei cariere impresionante, desfășurată pe parcursul a aproape 50 de ani. În acest timp, a reușit să adune 35 de trofee și să devină al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului.

Potrivit cadrelor medicale, tehnicianul va fi supus marți unei intervenții chirurgicale la Spitalul Universitar de Urgență București pentru montarea unui defibrilator cardiac. Medicii au transmis că Lucescu nu va avea nevoie de un nou stent, considerând că este o veste bună, însă i se va implanta un defibrilator menit să îi regleze bătăile inimii.