„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm calificarea. Ambianţa din jurul acestui meci este extraodinară. Sigur că mă aşteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că totuşi e un joc de baraj. Aş fi sperat ca cel puţin 30% - 35% din public să fie din România, pentru că am meritat să ajungem aici, Turcia a meritat să ajungă aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut”, a spus Lucescu.

Selecţionerul a vorbit cu emoţie despre legătura sa cu Turcia, ţară în care a cunoscut numeroase succese în cariera de antrenor.

„Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacţii, m-am simţit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toţi, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a pregăti o echipă bună, a României, şi pentru a încerca să câştige acest meci. Într-adevăr sunt foarte mulţi jucători care au debutat cu mine, pe vremea când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Am luat jucători tineri care astăzi, după 5-6 ani, sunt titulari în echipa Turciei şi sunt bucuros pentru ce au reuşit”, a afirmat el.

Lucescu a rememorat şi momentul despărţirii de Beşiktaş, club cu care a colaborat în trecut: „Să nu uităm că stadionul Beşiktaş... Când am plecat mai aveam doi ani de contract cu Beşiktaş. S-a hotărât să ne despărţim. Şi am zis: Toţi banii care rămân să fie folosiţi pentru adâncirea stadionului. A fost adâncit, apoi a fost refăcut. Este unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume”.

În privinţa adversarilor, selecţionerul a remarcat calitatea tinerilor jucători turci, evidenţiindu-i pe Arda Güler, Yildiz, Demiral şi Zeki, dar şi contribuţia antrenorilor Vincenzo Montella şi Fatih Terim la dezvoltarea fotbalului turcesc. „Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare pentru Montella, îl cunosc de foarte mult timp, a debutat într-un meci ca antrenor al Romei împotriva lui Şahtior şi de atunci am rămas în relaţii foarte bune”, a adăugat el.

România va înfrunta joi, de la ora 19:00 (20:00, ora locală), selecţionata Turciei, pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul, în direct la Prima TV. În cazul unei victorii, „tricolorii” vor juca finala play-off-ului pentru Cupa Mondială marţi, 31 martie, în deplasare, împotriva învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.